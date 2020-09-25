Філатов розкритикував партію Вакарчука за продаж квот у тервиборчкомах



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На початку вересня партія «Голос» призначила у ТВК сімейство адвокатів Текутьєвих

Партія Вакарчука «Голос» дала свої квоти в ТВЦ адвокатам кримінальних повноважень Нарік , - мер Дніпра

Мер Дніпра Борис Філатов розкритикував місцевий осередок партії «Голос» за те, що та нібито віддала свої квоти в територіальній виборчій комісії адвокатам, які пов'язані з місцевим авторитетним бізнесменом Олександром Петровським. Про це Філатов написав на своїй сторінці в Facebook.

«Партія Вакарчука «Голос» виглядає так само огидно, як кандидат в партію медіа-менеджер Коломойський (! ), і дала свої квоти в ТВЦ адвокатам кримінальних повноважень Нарік (!!). Так, так. Коли читаєш це, вір своїм очам. Всі ці Кіра Рудик і Ярослава Железняки, курва в телевізорах, бігають до західних посольств і розповідають про свою репутацію, бездарно ставлять директора телеканалу Коломойський!!! Навіть не розумію, скільки за це можна було б заплатити», - заявив мер Дніпра.

Як зазначають місцеві ЗМІ, мова може йти про сімейство адвокатів Текутьєвих, яких на початку вересня партія «Голос» призначила у ТВК.

Також журналісти встановили, що Сергій Спекотно, який став головою Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії від партії Зеленського «Слуга народу», є бізнес-партнером відомого в Дніпрі юриста Олексія Корнілова. Текуьєви є співвласниками консалтинговою компанією «Кортес», що прописана за тією ж адресою, що й офіс Корнілова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області сталася монополізація складу виборчих комісій представниками партій «Слуга народу» і «За майбутнє».

Як повідомлялося 5 вересня, мера Дніпра Філатова облили зеленкою.