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    Філатов розкритикував партію Вакарчука за продаж квот у тервиборчкомах

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    <span>На початку вересня партія&nbsp;&laquo;Голос&raquo; призначила у ТВК&nbsp;сімейство адвокатів Текутьєвих</span> - Філатов розкритикував партію Вакарчука за продаж квот у тервиборчкомах
    На початку вересня партія «Голос» призначила у ТВК сімейство адвокатів Текутьєвих

    Партія Вакарчука «Голос» дала свої квоти в ТВЦ адвокатам кримінальних повноважень Нарік , - мер Дніпра

    Мер Дніпра Борис Філатов розкритикував місцевий осередок партії «Голос» за те, що та нібито віддала свої квоти в територіальній виборчій комісії адвокатам, які пов'язані з місцевим авторитетним бізнесменом Олександром Петровським. Про це Філатов написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Партія Вакарчука «Голос» виглядає так само огидно, як кандидат в партію медіа-менеджер Коломойський (! ), і дала свої квоти в ТВЦ адвокатам кримінальних повноважень Нарік (!!). Так, так. Коли читаєш це, вір своїм очам. Всі ці Кіра Рудик і Ярослава Железняки, курва в телевізорах, бігають до західних посольств і розповідають про свою репутацію, бездарно ставлять директора телеканалу Коломойський!!! Навіть не розумію, скільки за це можна було б заплатити», - заявив мер Дніпра.

    Як зазначають місцеві ЗМІ, мова може йти про сімейство адвокатів Текутьєвих, яких на початку вересня партія «Голос» призначила у ТВК.

    Також журналісти встановили, що Сергій Спекотно, який став головою Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії від партії Зеленського «Слуга народу», є бізнес-партнером відомого в Дніпрі юриста Олексія Корнілова. Текуьєви є співвласниками консалтинговою компанією «Кортес», що прописана за тією ж адресою, що й офіс Корнілова.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області сталася монополізація складу виборчих комісій представниками партій «Слуга народу» і «За майбутнє».

    Як повідомлялося 5 вересня, мера Дніпра Філатова облили зеленкою.

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