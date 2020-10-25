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    На виборах мера Дніпра лідирує Філатов – опитування

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    <span>На виборах міського голови Дніпра лідирує нинішній мер міста Борис Філатов</span> - На виборах мера Дніпра лідирує Філатов – опитування
    На виборах міського голови Дніпра лідирує нинішній мер міста Борис Філатов

    Згідно з результатами дослідження, за Філатова проголосували 44,47% жителів міста

    На виборах міського голови Дніпра лідирує нинішній мер міста Борис Філатов.  Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного спільно «Савік Шустер студією» і телеканалом «Україна-24» із використанням інструментів соціологічної компанії Liberty Report.

    Згідно з результатами дослідження, за Філатова проголосували 44,47% жителів міста. На другому місці – представник партії «Громадська сила» Загід Краснов, за нього проголосували 14,44%, на третьому – представник Блоку «Українська перспектива» Олександр Вілкул, за нього проголосували 11,27%.

    На четвертому місці – представник «Слуги народу» Сегей Риженко (10,6%), на п'ятому – представник партії «Опозиційна платформа – За життя» Сергій Нікітін (8,81%).

    Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).\

    Також нагадаємо, що чинний мер Харкова Геннадій Кернес перемагає на місцевих виборах, про що свідчать дані екзит-полу. При цьому самого Кернеса ніхто не бачив вже два місяці, він перебуває на лікуванні у Німеччині. 

    Крім того, за даними екзит-полу від Соціалогічної групи Рейтинг на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко.

     Читайте також: Хто перепливе Дніпро: Філатов чи Коломойський?



    вибори Борис Філатов Дніпро партії мер Олександр Вілкул
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