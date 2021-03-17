«Чергове гучне фіаско РФ». Кулеба відреагував на звіт розвідки США

Американська розвідка розвіяла російський міф про втручання України у вибори у США

Американська розвідка не знайшла жодних ознак причетності України до підривних заходів проти США. Водночас, розвідка встановила спроби Росії вплинути на результати виборів президента США.

Так міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері прокоментував доповідь Апарату директора Національної розвідки США про втручання в американські вибори в 2020 році.

«Кінець міфу про «втручання України у вибори». Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско РФ», – заявив Кулеба.

Кінець міфу про «втручання України у вибори». Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско РФ. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 17, 2021

Як повідомлялося, Національна розвідка США встановила, що Російська Федерація намагалася вплинути на вибори президента США в 2020 році, «очорняючи» кандидатуру Джо Байдена і підтримуючи тодішнього президента Дональда Трампа.

Крім того, розвідка США має інформацію, що президент РФ Володимир Путін наглядав за діями депутата Верховної Ради України Андрія Деркача, якого США згодом визнали російським агентом.