Путін тримав під наглядом Деркача – розвідка США

США вважають, що Путін здійснив операції впливу на передвиборчу кампанію в Америці

Розвідка США заявила, що Деркач пов’язаний із російськими посадовцями і з російськими спецслужбами

Національна розвідка США має інформацію, що президент РФ Володимир Путін наглядав за діями депутата Верховної Ради України Андрія Деркача, якого США згодом визнали російським агентом. Про це йдеться в доповіді Апарату директора Національної розвідки США про втручання в американські вибори в 2020 році.

«Ми вважаємо, що Путін тримав під наглядом діяльність Андрія Деркача – українського депутата, який відіграв значну роль у впливі Росії на вибори. Деркач пов’язаний із російськими посадовцями і з російськими спецслужбами», – сказано в документі.

За оцінкою розвідки, Кремль здійснив операції впливу на передвиборчу кампанію в США. Ці дії були спрямовані на декілька завдань: завдати шкоди Джо Байдену та Демократичній партії, підтримати Дональда Трампа, підірвати довіру суспільства до виборчого процесу та посилити соціальний і політичний розбрат у США.

Посадовці стверджують, що до цих дій була причетна російська розвідка, ЗМІ, мережі тролів, а також особи, пов’язані з Україною – зокрема, депутат Верховної Ради Андрій Деркач.

Особливу увагу розвідка США звертає на розгортання медіакампанії щодо начебто корупційних зв’язків Джо Байдена та його сім’ї з Україною. При цьому в США наголошують, що в них немає жодних доказів, що до цього міг бути причетний уряд України.

Натомість український депутат Андрій Деркач, Костянтин Килимник, який мав зв'язки із ФСБ, та їхні соратники намагались використати впливових людей у США та медіа, щоб поширити свою історію серед американських посадовців та суспільства, йдеться в звіті розвідки.

Зокрема, Деркач та його соратники зустрічались та надавали документи наближеним до Білого дому особам, намагаючись переконати їх розпочати розслідування, найняли фірму для лобіювання серед американських посадовців та пробували встановити контакт із декількома високопоставленими чиновниками США.

Розвідка також згадує про документальний фільм, який транслювали в США. Ймовірно, ідеться про серію «документальних розслідувань» Руді Джуліані щодо начебто корупційних зв’язків Джо Байдена з Україною, який транслював телеканал One America News. Для цього розслідування Руді Джуліані, зокрема, зустрічався із колишніми генпрокурорами України Юрієм Луценком та Віктором Шокіним.

Також в документі згадуються так звані «плівки Деркача» – аудіозаписи розмов, які мали на меті довести корупційні дії Байдена в Україні. Американська розвідка стверджує, що це було частиною спланованої кампанії з втручання у вибори США, яку тримав під контролем Володимир Путін.

До слова, раніше громадські активісти встановили осіб, які причетні до інформаційної операції з просування скандальних «плівок Деркача».

Нардеп Гео Лерос заявив, що за публікацією так званих «плівок Деркача» стоїть Офіс президента Зеленського.

11 січня до санкційного списку Мінфіну США потрапили Олександр Дубінский, екс-нардеп Олександр Онищенко та ще п’ять соратників народного депутата Андрія Деркача, якого було внесено туде ще у 2020 році. Американська влада пояснила, що всі вони були частиною російської мережі зовнішнього впливу.

Кримінальні провадження, які були відкриті 22 січня 2021 року за рішенням Печерського суду проти Байдена і Порошенка, терміново закрили.

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Джерело: Радіо Свобода