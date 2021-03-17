ЗМІ: США готують нові санкції проти Росії за втручання у вибори

Очікується, що адміністрація Байдена оголосить санкції, пов'язані із втручанням у вибори, вже наступного тижня

Адміністрація президента США Джо Байдена готує пакет санкцій щонайменше проти трьох іноземних держав, які здійснювали спроби втрутитися у вибори президента й частини Конгресу Сполучених Штатів минулого року.

Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на трьох посадовців з Державного департаменту США.

«Очікується, що адміністрація Байдена оголосить санкції, пов'язані із втручанням у вибори, вже наступного тижня», – зазначає видання.

Офіційні особи не уточнили деталей, пов'язаних із запланованими санкціями, однак зауважили, що обмеження будуть запроваджені проти кількох країн, у тому числі Росії, Китаю й Ірану.

Нагадаємо, у вівторок Офіс директора Національної розвідки США оприлюднив звіт, який вказує спроби Російської Федерації вплинути на результаті виборів у Сполучених Штатах.

Зусилля Росії були спрямовані на «очорнення кандидатури президента Байдена і Демократичної партії, підтримку колишнього президента Трампа, підрив довіри до виборчого процесу і загострення соціально-політичних розбіжностей в США».

До слова, верховний суд США 8 березня відхилив останню з апеляцій, поданих юристами колишнього президента Дональда Трампа, який намагався оскаржити свою поразку на виборах.

Трамп виступав і продовжує виступати з неправдивими і непідтвердженими заявами про фальсифікацію президентських виборів, що пройшли в листопаді.

Кампанія Трампа і його прихильники подали і програли щонайменше 63 позови, в яких оскаржували виборчий процес, підрахунок голосів і процес сертифікації голосів у багатьох штатах. Більшість справ були припинені або не розглядалися через відсутність доказів.

До слова, Трамп заявив, що може висуватися на посаду президента США втретє.

Також Трамп, який покинув свій пост 20 січня після поразки від 3 листопада від демократа Джо Байдена, продовжує стикатися з безліччю юридичних проблем, що стосуються його особистого та ділової поведінки.