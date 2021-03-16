Розвідка США: Росія намагалася вплинути на результати виборів і очорнити Байдена

За даними розвідки, Іран і Росія намагалися змінити результат президентських виборів у США в 2020 році

Зусилля Росії були спрямовані на очорнення кандидатури президента Байдена і Демократичної партії та підтримку колишнього президента Трампа

Російська Федерація намагалася вплинути на вибори президента США в 2020 році, «очорняючи» кандидатуру Джо Байдена і підтримуючи тодішнього президента Дональда Трампа.

Про це йдеться в доповіді Апарату директора Національної розвідки США, повідомляє CNN.

В опублікованій 16 березня доповіді сказано, що зусилля Росії були спрямовані на «очорнення кандидатури президента Байдена і Демократичної партії, підтримку колишнього президента Трампа, підрив довіри до виборчого процесу і загострення соціально-політичних розбіжностей в США».

Водночас розвідка не зафіксувала спроб Росії отримати доступ до американської виборчої інфраструктури, як це було під час передвиборчої кампанії в 2016 році.

У доповіді згадується, що Іран намагався не допустити перемоги Трампа і підривав довіру до виборчого процесу в США, а Китай «розглядав, але не вчиняв дії, спрямовані на зміну результату президентських виборів».

До слова, верховний суд США 8 березня відхилив останню з апеляцій, поданих юристами колишнього президента Дональда Трампа, який намагався оскаржити свою поразку на виборах.

Трамп виступав і продовжує виступати з неправдивими і непідтвердженими заявами про фальсифікацію президентських виборів, що пройшли в листопаді.

Кампанія Трампа і його прихильники подали і програли щонайменше 63 позови, в яких оскаржували виборчий процес, підрахунок голосів і процес сертифікації голосів у багатьох штатах. Більшість справ були припинені або не розглядалися через відсутність доказів.

До слова, Трамп заявив, що може висуватися на посаду президента США втретє.

Також Трамп, який покинув свій пост 20 січня після поразки від 3 листопада від демократа Джо Байдена, продовжує стикатися з безліччю юридичних проблем, що стосуються його особистого та ділової поведінки.