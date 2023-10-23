Чому саме Мальту обрано для переговорів щодо війни в Україні: роз’яснення МЗС

Влада Мальти «завжди переслідує питання встановлення миру на основі міжнародного права»

Українська влада обрала Мальту місцем проведення нової зустрічі з питань миру, адже ця країна активно підтримує всі мирні ініціативи Києва. Вперше інформацію про те, що Україна хоче провести зустріч щодо «формули миру» на рівні радників на Мальті президент Володимир Зеленський підтвердив у розмові з американським колегою Джо Байденом 19 жовтня. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Микола Точицький в ефірі телемарафону.

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Точицький зазначив, що влада Мальти «завжди переслідує питання встановлення миру на основі міжнародного права».

«Це одна з країн, яка традиційно бере активну участь у роботі Формули миру президента Зеленського, яка зголосилася надати майданчик для того, щоб відбулося третє засідання на рівні національних керівників. Мальта – країна, яка дотримується міжнародного права, а усі 10 пунктів Зеленського базуються на основі цього», – зазначив він.

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Представник МЗС також висловив упевненість, що українська Формула миру в майбутньому допоможе всій світовій спільноті дотримуватись принципів міжнародного права.

Нагадаємо, напередодні Міністерство закордонних справ Мальти повідомило, що 28-29 жовтня країна прийме саміт «формули миру». У відомстві розповіли, що з такою пропозицією звернувся Офіс президента України.