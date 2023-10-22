Які очікування від переговорів щодо пошуку миру в Україні – чому відбудуться на Мальті

Якщо саміт пройде досить успішно, Мальта може стати місцем подальшої роботи України з країнами Глобального Півдня у ракурсі просування своєї Формули миру

Мальта прийняла запит Офісу президента України на проведення 28 та 29 жовтня чергової зустрічі радників глав держав щодо обговорення «Формули миру». Раніше подібні відбулися влітку – у Копенгагені (Данія) та у Джидді (Саудівська Аравія). Які очікування від третьої зустрічі щодо пошуку оптимального виходу з російсько-української війни? Чому обрано саме Мальту? Портал «Коментарі» із цими питаннями звернувся до експертів.

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Головна мета – мирний план України має втілитись у реальність

Медіаексперт, член Ради з питань свободи слова за президента Володимира Зеленського, екс-заступник міністра інформполітики (з 2015 по 2016 рр.), радник міністра оборони України (2014-2015) Тетяна Попова поділилася такими міркуваннями:

«Це буде ще одна робоча зустріч на рівні радників глав держав та низки офіційних представників. На таких зустрічах напрацьовуються проекти розв'язання різних проблем. У нашому випадку – проекти наближення десяти пунктів із Формули миру президента Зеленського».

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За словами експерта, українські представники на закритій зустрічі після повернення з Джидди пояснювали, що різні країни можуть обрати різні пункти нашої Формули миру. І приєднатися до цих ініціатив.

«Хтось може займатися поверненням полонених та дітей, хтось – ядерною чи екологічною безпекою. І так далі. По кожному пункту після таких зустрічей йде рух вперед. Важко сказати, які саме ми побачимо результати одразу після консультацій у Мальті. Але всі подібні заходи мають на меті, щоб мирний план України втілився в реальність», – пояснює Тетяна Попова.

Нам дуже важливо заручиться підтримкою країн Азії, Африки, Латинської Америки

Експерт Аналітичного центру «Об'єднана Україна» Олексій Кущ наголошує, що анонсована зустріч у Мальті – це продовження тривалої та планомірної роботи.

«Те, що відбувалося у Данії та Саудівській Аравії – це робота, в основному, націлена на країни Глобального Півдня. І президент України, і представники його Офісу, і МЗС дають зрозуміти, що це стає важливим напрямком нашої дипломатії», – пояснює експерт.

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Старт, нагадує він, було дано у Копенгагені, тому що Данія – невелика європейська країна, яка не викликає антипатії в учасників переговорного процесу. Потім, у серпні, відбувся саміт у Джидді – фактично в гостях у Глобального Півдня, однією з осьових країн якого є Саудівська Аравія, яка нещодавно ще й до БРІКСу (Бразилії, Росії, Індії, Китайської Народної Республіки, Південноафриканської Республіки) увійшла.

Олексій Кущ зазначає, що на саміті у серпні цього року було повідомлено, що Аргентина, Іран, Саудівська Аравія, Єгипет, Ефіопія та ОАЕ запрошені до вступу до БРІКС як повноправні члени з 1 січня 2024-го.

«Ну, а Мальта (держава на Мальтійському архіпелазі, що лежить у центральній частині Середземного моря між італійською Сицилією та Північною Африкою) обрана зараз як спроба намацати якийсь нейтральний майданчик. Щоб він не був пов'язаний ні з колективним Заходом (як у випадку з Данією), ні з Глобальним Півднем (як у випадку з Саудівською Аравією)», – вважає експерт. На його думку, якщо саміт у Мальті пройде досить успішно, саме ця країна може стати місцем подальшої роботи України з країнами Глобального Півдня у ракурсі просування своєї Формули миру.

«Нам надто важливо заручитися підтримкою країн Азії, Африки, Латинської Америки. Тим більше зараз, коли війна, що спалахнула на Близькому Сході, формує лінію розколу між Колективним Заходом і Глобальним Півднем. А Україні необхідно в нових умовах зберегти ті напрацювання, яких вже було досягнуто», – резюмує Олексій Кущ.