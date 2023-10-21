Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський провів переговори з Ердоганом: про що йшлося

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський провів переговори з Ердоганом: про що йшлося
Зеленський обговорив із Ердоганом переговори щодо формули миру, продовольчу безпеку та ситуацію на Близькому Сході
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Туреччина візьме участь у наступному раунді переговорів щодо формули миру, який відбудеться на Мальті 

Президент Володимир Зеленський провів перемовини з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Зокрема, лідери обговорили мирний саміт щодо України, який відбудеться на Мальті наприкінці жовтня. Про це Зеленський розповів у Telegram.

«Я говорив із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і подякував Туреччині за наполегливу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», – написав глава держави.

Очільники двох країн обговорили наступний раунд переговорів щодо формули миру на Мальті. За словами Зеленського, у них візьме участь і Туреччина, «додаючи свій авторитетний голос і позицію».

Також у розмові президентів ішлося про продовольчу безпеку.

«Попри зрив Росією Чорноморської зернової ініціативи, Україна залишається відданою своїй життєво важливій ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки та забезпечує роботу Чорноморського зернового коридору», – заявив очільник України.

Крім того, Зеленський та Ердоган обговорили ситуацію на Близькому Сході. Лідери погодилися з необхідністю забезпечити захист цивільних осіб та повагу до гуманітарного права.

Нагадаємо, що перед цим Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

До слова, Україна розпочала з Францією двосторонні переговори про гарантії безпеки.

Крім того, 17 жовтня Зеленський, вперше після візиту до Канади, провів переговори з прем’єр-міністром країни Джастіном Трюдо.

Теги: Туреччина Володимир Зеленський Реджеп Таїп Ердоган переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський переконаний, що Росія не думає про мирне закінчення війни
«Я буду дуже чесним». Зеленський відповів, чи потисне руку Путіну, щоб зупинити війну
11 жовтня, 10:22
Щодня українські міста й села в прикордонних із Росією областях і вздовж лінії фронту зазнають терористичних ударів окупанта
Росія атакувала енергообʼєкти в двох областях, Зеленський розповів про ліквідацію наслідків
15 жовтня, 21:37
США здійснюватимуть постачання далекобійних ракет Atacms Україні на постійній основі
Ракети Atacms: Кулеба розповів, чого очікувати від США
19 жовтня, 15:35

Політика

Зеленський провів переговори з Ердоганом: про що йшлося
Зеленський провів переговори з Ердоганом: про що йшлося
Буданов пояснив, чому бере участь у бойових діях
Буданов пояснив, чому бере участь у бойових діях
Заборона Московської церкви парламентом. Депутатка пояснила, чому має втрутитися СБУ
Заборона Московської церкви парламентом. Депутатка пояснила, чому має втрутитися СБУ
Як і де воює екснардеп Ляшко. Військова Емеральд повідомила деталі
Як і де воює екснардеп Ляшко. Військова Емеральд повідомила деталі
Зеленський: втрати в Авдіївці дійсно вражають (відео)
Зеленський: втрати в Авдіївці дійсно вражають (відео)
Військова Емеральд розповіла, що екснардеп Ляшко має на фронті персонального охоронця
Військова Емеральд розповіла, що екснардеп Ляшко має на фронті персонального охоронця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Військова Емеральд розповіла, що екснардеп Ляшко має на фронті персонального охоронця
16K
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Ізраїль закликав своїх громадян виїхати з ряду країн
14K
Зеленський: втрати в Авдіївці дійсно вражають (відео)
8049
Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів
7615
The Times пояснила, як Захід допомагає Путіну у війні з Україною

Новини

Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Сьогодні, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Сьогодні, 07:08
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
ЗСУ знищують техніку росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Сьогодні, 04:55
Потепління, місцями тумани: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 04:00
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту