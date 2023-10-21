Зеленський провів переговори з Ердоганом: про що йшлося

Зеленський обговорив із Ердоганом переговори щодо формули миру, продовольчу безпеку та ситуацію на Близькому Сході

Туреччина візьме участь у наступному раунді переговорів щодо формули миру, який відбудеться на Мальті

Президент Володимир Зеленський провів перемовини з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Зокрема, лідери обговорили мирний саміт щодо України, який відбудеться на Мальті наприкінці жовтня. Про це Зеленський розповів у Telegram.

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«Я говорив із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і подякував Туреччині за наполегливу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», – написав глава держави.

Очільники двох країн обговорили наступний раунд переговорів щодо формули миру на Мальті. За словами Зеленського, у них візьме участь і Туреччина, «додаючи свій авторитетний голос і позицію».

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Також у розмові президентів ішлося про продовольчу безпеку.

«Попри зрив Росією Чорноморської зернової ініціативи, Україна залишається відданою своїй життєво важливій ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки та забезпечує роботу Чорноморського зернового коридору», – заявив очільник України.

Крім того, Зеленський та Ердоган обговорили ситуацію на Близькому Сході. Лідери погодилися з необхідністю забезпечити захист цивільних осіб та повагу до гуманітарного права.

Нагадаємо, що перед цим Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

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До слова, Україна розпочала з Францією двосторонні переговори про гарантії безпеки.

Крім того, 17 жовтня Зеленський, вперше після візиту до Канади, провів переговори з прем’єр-міністром країни Джастіном Трюдо.