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Україна розпочала з Францією двосторонні переговори про гарантії безпеки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна розпочала з Францією двосторонні переговори про гарантії безпеки
Українська делегація в четвер розпочала перший раунд переговорів із Францією
фото: Офіс президента України

Франція стала п’ятою державою «Групи семи», із якою Україна почала відповідні двосторонні переговори

Українська делегація в четвер розпочала перший раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про так звані гарантії безпеки, передбачені декларацією «Групи семи» на підтримку України. Про це повідомляє Офіс президента.

Українську переговорну групу очолив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, до неї також увійшли інший заступник очільника ОП Роман Машовець і перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

«Сторони узгодили план подальших двосторонніх переговорів і порядок координації щодо питання безпекових гарантій на найближчий час», – йдеться в повідомленні.

Франція стала п’ятою державою «Групи семи» після Сполучених Штатів, Великої Британії, Канади та Японії, із якою Україна почала відповідні двосторонні переговори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

До слова, під час візиту до Києва міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню спільно з делегацією представників компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки, підписали близько 20 контрактів з українськими промисловцями.

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Теги: Франція Велика сімка Офіс президента

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