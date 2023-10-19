Україна розпочала з Францією двосторонні переговори про гарантії безпеки

Українська делегація в четвер розпочала перший раунд переговорів із Францією

Франція стала п’ятою державою «Групи семи», із якою Україна почала відповідні двосторонні переговори

Українська делегація в четвер розпочала перший раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про так звані гарантії безпеки, передбачені декларацією «Групи семи» на підтримку України. Про це повідомляє Офіс президента.

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Українську переговорну групу очолив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, до неї також увійшли інший заступник очільника ОП Роман Машовець і перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

«Сторони узгодили план подальших двосторонніх переговорів і порядок координації щодо питання безпекових гарантій на найближчий час», – йдеться в повідомленні.

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Франція стала п’ятою державою «Групи семи» після Сполучених Штатів, Великої Британії, Канади та Японії, із якою Україна почала відповідні двосторонні переговори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

До слова, під час візиту до Києва міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню спільно з делегацією представників компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки, підписали близько 20 контрактів з українськими промисловцями.