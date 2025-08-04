Чому саме Туреччина виступає посередником у переговорах між Україною та РФ: пояснення посла

Саме балансування між підтримкою України та тиском на Росію дозволяють Турецькій Республіці виступати переговорним майданчиком

У Туреччині чудово розуміють, можливо, по-своєму, що стратегія Росії полягає у затягуванні переговорного процесу, й завдання українських дипломатів доносити їм позицію офіційного Києва та пояснювати певні моменти. Про це, як пише «Главком», в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів посол в Туреччині Наріман Джелял.

Наріман Джелял наголосив, що українці мають бути реалістами й зважати, що Туреччина передусім захищає власні інтереси. «Тому не варто мати до неї нереалістичних очікувань. Щодо її нейтральності в переговорному процесі, вони поки що повністю виконують функцію фасилітатора», – розповів посол.

І хоча Туреччина не підтримала створення Спецтрибуналу чи комюніке в Дубровнику, а дипломатичне представництво донесло своє негативне відношення щодо такої позиції, саме балансування між підтримкою суверенітету та територіальної цілісності України з одного боку та відкритим тиском на Росію з іншого дозволяють Турецькій Республіці виступати переговорним майданчиком, наголосив він.

Наприклад, країни Європи, які майже повністю підтримують Україну, Росія не сприймає як можливий майданчик для дипломатичних переговорів, пояснив Наріман Джелял. А Туреччина, завдяки своїй позиції, роблячи крок назустріч Києву, десь крок назустріч Москві – отримала можливість бути таким майданчиком.

«Це важливо для всіх, і для нас теж. Рано чи пізно нам потрібно буде домовлятися, а для цього необхідно спілкуватися. Тому я не поділяю скепсису щодо того, що в Стамбулі нічого корисного не відбувається», – зазначив він.

Як мінімум, підкреслив дипломат, в України є гуманітарний трек, тобто обмін військовополоненими.

«Так, ми й раніше їх обмінювали, але не в таких обсягах. Гуманітарний трек – це можливість звільняти наших людей і водночас підтримувати зацікавленість у стамбульському процесі, поки немає суттєвого прогресу щодо головної теми – перемир'я. Це як підігрівати духовку, щоб у потрібний момент запекти страву. Стамбульський процес у нинішньому вигляді якраз дозволяє підтримувати ситуацію в готовності», - зауважив він.

Звісно, за його словами, затягування не може тривати вічно, бо тоді сторонам просто стане нецікаво. Тому турецькі партнери активно працюють з українською стороною, з росіянами, з американцями. Президент Реджеп Тайїп Ердоган особисто заявляв про телефонні розмови з різними сторонами, аби все ж таки зібрати лідерів у Туреччині, нагадав Наріман Джелял, пояснивши, що саме Ердоган може гарантувати безпеку для Путіна під час цієї зустрічі, оскільки багато країн мають виконати рішення Міжнародного кримінального суду та заарештувати очільника Кремля.

«Нам потрібно лише змусити росіян змінити свою позицію. Це можна зробити через підтримку Сил оборони, посилення їхніх спроможностей і санкційну політику. Нам потрібен достатній тиск на Росію, щоб вона погодилася на реальну розмову, бажано на рівні лідерів. Ми повинні перестати грати в нав'язану росіянами гру «обговорення заради обговорення», – пояснив Наріман Джелял.

Президент же США Дональд Трамп і лідер Туреччини Ердоган потрібні як авторитетні свідки розмови та гаранти досягнутих домовленостей.

Нагадаємо, під час переговорів у Стамбулі саме Туреччина запропонувала масштабний обмін військовополоненими за формулою «1000×1000» після того, як дискусія між Україною та Росією «зайшла в глухий кут».

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що російська сторона намагається створити асоціації між нинішніми переговорами та подіями 2022 року, проте такі спроби є марними.