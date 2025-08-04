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Посол України в Туреччині назвав дві причини, чому Анкара прагне зустрічі Путіна й Зеленського

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Посол України в Туреччині назвав дві причини, чому Анкара прагне зустрічі Путіна й Зеленського
Український дипломат розповів про мотивацію Туреччини щодо переговорів Зеленського та Путіна
фото з відкритих джерел

Під час переговорів Туреччина створила нейтральний майданчик, забезпечивши всі необхідні безпекові, технічні та організаційні умови

Існує щонайменше дві ключові причини, чому Туреччина активно організовує переговори між Росією та Україною на своїй території, виступаючи посередником. Про це, як пише «Главком», «РБК-Україна» розповів посол в Туреччині Наріман Джелял.

Перша причина, розповів він, в прагненні країни до стабілізації безпекової ситуації в Чорноморському регіоні. «Туреччина є історичним сусідом як України, так і Росії, і війна між ними створює багато проблем: політичних, економічних тощо. З одного боку, Туреччина має дуже тісні відносини з Росією, особливо в сферах енергетики, інвестицій та туризму. З іншого – вона принципово підтримує територіальну цілісність України та має намір поглиблювати з нами економічні відносини. Ця ситуація, а також її позиція в НАТО і санкції проти Росії, ускладнюють її можливості, але не заважають їй бути посередником», – наголосив він.

Крім того, зазначив Наріман Джелял, зараз Туреччина оточена багатьма іншими конфліктами – Ізраїль-Палестина, Ізраїль-Іран, Сирія. Тому, вважає він, бажання Анкари досягти хоч якоїсь стабілізації, зокрема в Чорному морі, є цілком зрозумілим.

Також існує друга важлива причина – це амбіції та престиж. «Виконання посередницької функції є почесною місією. Туреччина має достатні амбіції та спроможності для цієї ролі, що дозволить їй отримати певні бонуси та зміцнити свій міжнародний авторитет», – припускає посол.

За його словами, Україна чудово це розуміє і готова до такої співпраці. «Я мав нагоду поспілкуватися з учасниками переговорів, і всі вони підтверджують, що турецька сторона відпрацювала дуже професійно. Вона створила справді нейтральний майданчик, забезпечивши всі необхідні безпекові, технічні та організаційні умови. Це дало змогу обом сторонам – і нам, і росіянам – мати рівні можливості та спокійно вести діалог», – розповів Наріман Джелял.

Туреччина, резюмував він, демонструє все більшу готовність заглиблюватися в ситуацію.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним до завершення терміну для врегулювання війни в Україні.

29 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

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Теги: Туреччина переговори росія Володимир Зеленський путін

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