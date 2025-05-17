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Туреччина назвала головний здобуток переговорів у Стамбулі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Туреччина назвала головний здобуток переговорів у Стамбулі
Українську делегацію на переговорах у Стамбулі очолив міністр оборони Рустем Умєров
фото з відкритих джерел

Переговори пройшли «більш позитивно, ніж очікувалося», вважають у Туреччині

Під час переговорів у Стамбулі Туреччина запропонувала масштабний обмін військовополоненими за формулою «1000×1000» після того, як дискусія між Україною та Росією «зайшла в глухий кут». Як інформує «Главком», про це повідомляє CNN з посиланням на турецького чиновника.

За його словами, переговори пройшли «більш позитивно, ніж очікувалося», оскільки обидві сторони уникали «звинувачувальних формулювань».

Турецький чиновник зазначив, що ситуація зайшла «в глухий кут» після того, як Москва почала вимагати виведення українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – територій, які вона намагалася анексувати у 2022 році.

«У момент, коли здавалося, що ситуація зайшла в глухий кут, ми запропонували обмін військовополоненими, який включатиме три категорії – дітей, цивільних осіб і солдатів. Українська сторона вийшла на зв'язок (з вищим керівництвом), щоб отримати схвалення на це», – сказав турецький чиновник.

Водночас він зазначив, що «росіянам, схоже, потрібно було консультуватися менше, ніж українцям».

«Це дві сторони, які сідають за стіл, щоб поговорити про дві різні речі. Але те, що вони приїхали до Стамбула, можна розглядати як потребу знайти вихід», – додав турецький чиновник.

Раніше секретар Держдепу Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що для досягнення прогресу у мирному врегулюванні в Україні необхідно зустрітися Дональду Трампу та диктатору Росії Володимиру Путіну.

В останньому інтерв'ю для Fox New Трамп заявив, що має добрі відносини з російським диктатором Володимиром Путіним, і ладен швидко закінчити війну в Україні, але підкреслив, що для цього треба провести прямі переговори з очільником Кремля.

«Я завжди вважав, що без мене її не може бути, бо жодної угоди не буде. Є багато ненависті з обох сторін. Але я маю дуже добрі відносини з Путіним. Думаю, ми досягнемо домовленості. Ми повинні зустрітись. І, гадаю, ми це скоро заплануємо», – заявив Трамп.

Серед іншого, Трамп сказав, що Путін «не виглядає добре» і «втомився від усього цього». Водночас президент США натякнув, що має власний підхід до тиску на Росію і міг би досягти кращих результатів через особистий авторитет та прямі переговори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, глава Франції Емануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр Британії Кір Стармер та глава уряду Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами президента, політики обговорили зустріч у Стамбулі. Як зазначив лідер нашої держави, Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій.

Як відомо, українська та російська делегації завершили переговори про припинення вогню. Як зазначив міністр оборони та глава української делегації Рустем Умєров, посадовці під час зустрічі обговорювали можливість обміну у форматі «1000 на 1000». За його словами, це станеться «найближчим часом», проте точну дату він не озвучив. «Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її», – сказав Умєров.

Крім того, делегації готують зустріч на рівні очільників країн: президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: Туреччина чиновник Україна переговори Рустем Умєров обмін росія

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