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Глава МЗС Туреччини повідомив нові подробиці зустрічі Зеленського з Путіним

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Глава МЗС Туреччини повідомив нові подробиці зустрічі Зеленського з Путіним
фото з відкритих джерел

За словами Фідана, досягнута домовленість про проведення саміту лідерів у Туреччині

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в прямому ефірі телеканалу NTV відповів на питання про зустріч лідерів у Туреччині. Слова турецького міністра цитує агенство «Анадолу», передає «Главком».

«В принципі досягнута домовленість про проведення саміту лідерів у Туреччині під егідою президента Ердогана», – повідомив він.

На думку міністра, якщо переговори між Росією та Україною будуть продовжуватися систематично, то через кілька раундів справді буде знайдено проміжне рішення.

Глава МЗС Туреччини зазначив, що мир стоїть перед ризиком, який може призвести до більш масштабної війни та розколу на міжнародній арені.

Він нагадав, що Туреччина з самого початку кризи працює над тим, щоб цього не сталося.

Своєю чергою речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що сумнівається у можливості проведення зустрічі глави Кремля та президента України Володимира Зеленського до кінця літа. 

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та лідером Кремля Володимиром Путіним відбудеться.

Нагадаємо, на переговорах в Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

Зауважимо, у Стамбулі відбувся третій раунд мирних перемовин української та російської делегацій.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відзначив конструктивність третього раунду переговорів між Києвом та Москвою, що завершився в Стамбулі, і їхню орієнтованість на досягнення результатів

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

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