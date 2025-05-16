Єрмак заявив, що у росіян не вийде прив’язати нові переговори до 2022 року

Керівник Офісу президента наголосив, що сьогоднішній переговорний процес має зовсім інший контекст

Єрмак: «Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що повʼязує з цим перемовини – це суто місто Стамбул»

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російська сторона намагається створити асоціації між нинішніми переговорами і подіями 2022 року, проте такі спроби є безуспішними. Як передає «Главком», допис Єрмак опублікував у соціальній мережі Х.

«Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що повʼязує з цим перемовини – це суто місто Стамбул. І нічого більше», – написав Єрмак.

Керівник Офісу президента наголосив, що сьогоднішній переговорний процес має зовсім інший контекст, і Україна не дозволить повернутися до умов і наративів початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, у Стамбулі, палаці Долмабахче, завершилися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Про це пише «Главком» із посиланням на турецькі ЗМІ.

Участь у перемовинах взяли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Пізніше до перемовин приєднався спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

Згодом стало відомо, що українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолить міністр оборони Рустем Умєров. Як зазначив президент, переговори все ж відбудуться з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання перемовин – досягти перших кроків для припинення війни.

За словами Зеленського, йому, голові СБУ Василю Малюку і начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову в Стамбулі «нічого робити». В української делегації буде мандат для переговорів про припинення вогню.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.