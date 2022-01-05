Чому заглохла «бурштинова справа»? Очільник Антикорупційної прокуратури назвав причини

У «бурштиновій справі» екснардепа Борислава Розенблата – 111 томів та 44 свідки

Виконувач обов’язків голови Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук вважає «бурштинову справу» екснардепа Борислава Розенблата , яку ще у 2017 році прокурори САП скерували до суду, «сумною історією». Таку думку посадовець висловив під час інтерв’ю «Главкому».

За словами Грищука, наразі ця справа, яка має 111 томів та по якій проходять 44 свідки, слухається по судах вже більш ніж три роки, у ній проходить шість підозрюваних, у яких є восьмеро адвокатів.

«Ми ще в жовтні 2018 року її скерували до Голосіївського районного суду Києва, потім вона була передана у Вищий антикорупційний суд, де слухається вже понад два роки. Кожного разу на засідання хтось не приходить або хворіє, але прокурори присутні завжди. Десь з два десятка засідань було за два роки, і важко спрогнозувати, скільки ще це буде тривати. Через недосконалість законодавства та без участі представників сторони захисту ми не можемо цю справу нормально розглядати», – зазначив Грищук.

Керівник САП додав, що по трьох особах, які звинувачуються у нетяжких злочинах у цій справі, вже завершуються строки давності, і це може бути підставою для закриття проваджень щодо них.

Нагадаємо, у 2019 році Розенблат заявив, що виграв суд у «бурштиновій справі».

Як повідомлялося, 19 червня 2017 року детективи НАБУ затримали ряд осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі понад $300 тис. за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За даними слідства, злочин скоєно за участю народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

11 липня 2017 року Верховна Рада задовольнила відповідні подання керівника САП Назара Холодницького та дала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Слідство встановило, що кошти отримано підозрюваними для забезпечення підготовки законопроектів, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.

5 жовтня 2018 року прокурори САП скерували обвинувальний акт у цій справі до Голосіївського районного суду.

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