У Вищому антикорупційному суді обирають запобіжний захід ексміністру Омеляну



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САП просить Володимиру Омеляну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Прокурор САП просить запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить обрати ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Відповідне клопотання було оприлюднене у Вищому антикорупційному суді, де наразі розпочалося засідання з обрання запобіжного заходу колишньому посадовцю, – повідомляє Укрінформ.

«Омеляну повідомлено про підозру. У зв'язку з цим ми звертаємося до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання», - оголосила прокурор.

Нагадаємо, 19 червня 2020 року ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну НАБУ повідомило про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. За даними НАБУ, ексміністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20% попри те, що один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною держбюджету, тож змінити його розмір міг лише парламент. 23 червня Національне антикорупційне бюро опублікувало деякі документи у межах провадження, у якому фігурує Омелян, стосовно наказу щодо портових зборів.

12 червня співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до будинку колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. У ДБР повідомили, що обшук у будинку, який орендує сім'я ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, відбувся у справі убивства журналіста Василя Сергієнка.