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    Політика

    У Вищому антикорупційному суді обирають запобіжний захід ексміністру Омеляну

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    САП просить Володимиру Омеляну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання - У Вищому антикорупційному суді обирають запобіжний захід ексміністру Омеляну
    САП просить Володимиру Омеляну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

    Прокурор САП просить запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

    Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить обрати ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

    Відповідне клопотання було оприлюднене у Вищому антикорупційному суді, де наразі розпочалося засідання з обрання запобіжного заходу колишньому посадовцю, – повідомляє Укрінформ.

    «Омеляну повідомлено про підозру. У зв'язку з цим ми звертаємося до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання», - оголосила прокурор.

    Нагадаємо, 19 червня 2020 року ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну НАБУ повідомило про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. За даними НАБУ, ексміністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20% попри те, що один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною держбюджету, тож змінити його розмір міг лише парламент. 23 червня Національне антикорупційне бюро опублікувало деякі документи у межах провадження, у якому фігурує Омелян, стосовно наказу щодо портових зборів.

    12 червня співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до будинку колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. У ДБР повідомили, що обшук у будинку, який орендує сім'я ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, відбувся у справі убивства журналіста Василя Сергієнка.

    суд Володимир Омелян САП
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