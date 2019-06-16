Розенблат заявив, що виграв суд у «бурштиновій справі»



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Народний депутат Борислав Розенблат

Розенблат заявив, що готує позов проти НАБУ на відшкодування моральної та матеріальної шкоди у розмірі 100 млн грн

Народний депутат Борислав Розенблат запевняє, що виграв суд у «бурштиновій справі».

На прес-конференції у Житомирі у п’ятницю Розенблат заявив, що Шостий Адміністративний апеляційний суд Києва визнав дії детективів НАБУ та Генпрокуратури стосовно нього незаконними, пише Житомир.Інфо.

«Усе це було пряме переслідування моєї політичної діяльності. Я про це заявляв з першого дня, як тільки це сталося. Я казав, що це провокація, що ті злочини, записи – це все були маніпуляції», - заявив нардеп.

Розенблат заявив, що готує позов проти НАБУ на відшкодування моральної та матеріальної шкоди у розмірі 100 млн грн, які у разі отримання обіцяє перерахувати на ремонт житомирських доріг.

«Ці збитки я виношу в розмірі 100 млн грн. Не дивуйтесь такій великій сумі, ми все порахували: як вони постійно згадували моє ім’я, як вони знищували мою політичну репутацію, діяльність, моє життя. Але для мене не головне гроші, а головне моє чисте ім’я, ці гроші я переведу, якщо суд прийме законне рішення, на управління капітального будівництва м. Житомира. Щоб у нашому місті зробити дороги і всі ті заходи, яких сьогодні так потребує наше місто Житомир», – зазначив він.

Як повідомлялося, 19 червня 2017 року детективи НАБУ затримали ряд осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі понад 300 тис. доларів за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За даними слідства, злочин скоєно за участю народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

11 липня 2017 року ВР задовольнила відповідні подання керівника САП Назара Холодницького та дала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Слідство встановило, що кошти отримано підозрюваними для забезпечення підготовки законопроектів, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.

5 жовтня 2018 року прокурори САП скерували обвинувальний акт у цій справі до Голосіївського районного суду.