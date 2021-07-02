Чорноморське загострення. Україна різко відреагувала на чергову витівку Путіна

Глава Кремля дозволив Росгвардії «блокувати території та акваторії охоронюваних об’єктів для припинення спроб незаконного проникнення»

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє військовослужбовцям і співробітникам Росгвардії «блокувати території та акваторії охоронюваних об’єктів для припинення спроб незаконного проникнення».

У відповідь на це речник МЗС України Олег Ніколенко заявив «Главкому», що перебуваючи під безпосереднім керівництвом Путіна, Росгвардія може бути використана для створення додаткових необґрунтованих перешкод для свободи мореплавства у Керченській протоці та Азовському морі.

«Нині під охороною Росгвардії перебувають акваторія Керченської протоки, Кримського мосту, енергомосту та газогону між Росією і тимчасово окупованим Кримом. Цей закон грубо нехтує правами України як прибережної держави щодо Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. Росія як держава-окупант продовжує цілеспрямовану політику мілітаризації Чорноморського регіону, створює чергові перешкоди для міжнародної навігації та перетворює Азовське море у своє внутрішнє озеро», – зазначив Ніколенко.

Він додав, що такі агресивні дії загрожують як національній безпеці України, так і безпеці та стабільності Південно-Східної Європи.

«Російська Федерація має припинити порушення своїх зобов’язань за Конвенцією ООН з морського права та іншими нормами міжнародного права. Залучення російської національної гвардії підкреслює термінову необхідність консолідованої міжнародної відповіді на протиправні дії Росії в Чорному та Азовському морях», – резюмував речник МЗС.

Нагадаємо, Путін вигнав у море усі кораблі Чорноморського флоту РФ, щоб «подивитися» Sea Breeze.

Навчання «Сі Бриз 2021» триватимуть з 28 червня до 10 липня і будуть наймасштабнішими за понад 20 років. З української сторони в них візьмуть участь 24 одиниці кораблів та катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння та військової техніки. Крім того, з 3000 учасників навчань половину особового складу становитимуть українські військові.