Нідерланди звинуватили РФ в «агресивних діях» біля окупованого Криму

Росіяни виконували небезпечні маневри поблизу нідерландського корабля впродовж кількох годин

Міністерство оборони Нідерландів заявило, що російські винищувачі «створювали небезпечні ситуації» біля фрегата Hnlms Evertsen у Чорному морі. Про це йдеться у заяві міністерства оборони країни.

Зокрема, капітан судна Джордж Пастур заявив, що для «агресивних дій РФ не було жодних причин». За його словами, росіяни виконували небезпечні маневри поблизу нідерландського корабля впродовж кількох годин.

Водночас очільниця міноборони країни Анк Бійлевельд-Схоутен назвала такі дії Росії поблизу окупованого Криму «безвідповідальними».

Фото: defensie.nl

«Evertsen має повне право там іти. Немає жодних виправдань для таких агресивних дій, що також без потреби збільшують ризик нещасних випадків. Нідерланди звернуться до Росії щодо цього», – сказала міністерка.

Нідерландська сторона наголошує, що Росія таким чином порушила право на вільне користування морем.

Як відомо, фрегат Evertsen є частиною британської ударної групи. Він здійснює патрулювання у Чорному морі спільно з британським HMS Defender, який нещодавно також став об’єктом російської агресії.

Вранці у п'ятницю, 18 червня, два кораблі НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805 – увійшли в одеський порт.

23 червня Росія заявила про порушення «російського кордону» британським есмінцем Defender біля мису Фіолент в окупованому Криму. Йшлося про ведення росіянами вогню з метою попередження, у т.ч. із застосуванням бойової авіації.

Натомість міноборони Британії заявило, що корабель був у водах України. Український посол у Лондоні Вадим Пристайко сказав, що есмінець Defender перебував у тих водах на запрошення України і був там бажаним гостем.

З такою ж заявою виступив очільник уряду Британії Борис Джонсон.