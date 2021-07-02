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    Путін вигнав у море усі кораблі Чорноморського флоту РФ, щоб «подивитися» Sea Breeze

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    Москва намагається продемонструвати готовність застосувати силу - Путін вигнав у море усі кораблі Чорноморського флоту РФ, щоб «подивитися» Sea Breeze
    Москва намагається продемонструвати готовність застосувати силу
    Фото: ТАСС

    Країна-агресор боїться втратити свою домінувальну роль на півночі Чорного моря

    Для спостереження за міжнародними навчаннями «Сі Бриз – 2021» Росія вивела у море весь корабельний склад свого Чорноморського флоту. Таким чином Москва намагається продемонструвати готовність застосувати силу.

    Про це заявив в ефірі телеканалу «Дом» представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

    За його словами, ці дії викликані страхом країни-агресора втратити свою домінувальну роль на півночі Чорного моря.

    Коментуючи інформацію про активізацію дій Чорноморського флоту РФ, представник воєнної розвідки України зауважив, що сьогодні колективну безпеку в Чорноморському регіоні готові забезпечувати й нові країни – члени НАТО, яких не було за часів Радянського Союзу.

    «Воєнна розвідка України відзначає, що з 2015 року Росія почала стрімко нарощувати в окупованому Криму свою військову складову. І коли проходять міжнародні військові морські навчання, Росія відпрацьовує різні способи та методи ураження тих угруповань, які створюються в Чорному морі. Однак міжнародна спільнота демонструє свою солідарність з Україною та докладає спільних зусиль із забезпечення безпеки в нашому регіоні. Росія цього реально боїться», – сказав Скібіцький.

    Проте, за словами, представника ГУР МО України, намагання Росії продемонструвати свою готовність застосувати силу не співмірне з потенціалом тих країн, які беруть участь у міжнародних навчаннях.

    «Воєнна розвідка України зараз забезпечує безпеку та моніторить розвиток ситуації навколо навчань Sea Breeze – 2021. Ми бачимо, що для спостереження за навчаннями Росія вивела в море майже весь наявний корабельний склад, який виконує не притаманні для нього завдання. Країна-агресор намагається продемонструвати, що вона готова до відстоювання своїх інтересів із використанням військової сили. Але Росії явно не вистачає сил і засобів в Чорному морі», – заявив Скібіцький.

    Навчання «Сі Бриз 2021» триватимуть з 28 червня до 10 липня і будуть наймасштабнішими за понад 20 років. З української сторони в них візьмуть участь 24 одиниці кораблів та катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння та військової техніки. Крім того, з 3000 учасників навчань половину особового складу становитимуть українські військові.

    Теги: розвідка Росія Чорне море НАТО Путін військові навчання військові корабель навчання озброєння флот
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    Путін вигнав у море усі кораблі Чорноморського флоту РФ, щоб «подивитися» Sea Breeze