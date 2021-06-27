До Одеси прибув есмінець США, що обстрілював бази в Сирії

На борту корабля 90 пускових установок системи «Іджіс», які можуть запускати крилаті ракети Tomahawk та інші

До Одеси продовжують прибувати військові кораблі, задіяний у навчаннях "Сі Бриз – 2021". Сьогодні найбільшу увагу привернув американський есмінець USS Ross DDG71.

Увечері 26 червня він увійшов у Чорне море і на швидкості 20 вузлів за 18 годин дійшов до Одеси.

Корабель не вперше відвідує «перлину біля моря» і не перший раз бере участь в навчаннях «Сі Бриз» (перед цим – в 2019 р.).

Довжина есмінця – 153 метра, ширина – 21, осадка – 9,3 метра. Повна водотоннажність – близько 9 тисяч тон, максимальна швидкість – 32 вузла, екіпаж – 337 чоловік.

7 квітня 2017 року «Росс» і «Портер» випустили загалом 59 ракет «Томагавк» по військових цілях на аеродромі «Шайрат» у Сирії. Ракетний удар був здійснений у відповідь на загибель щонайменше 80 мирних жителів внаслідок хімічної атаки на Хан-Шейхун у провінції Ідліб, що сталася 4 квітня 2017 року.

Завтра екіпаж есмінця відзначить ювілей -

25 років з моменту прийняття корабля до складу ВМС США (28 червня 1997 р.).

«Участь USS Ross у морських навчаннях Sea Breeze в цьому році є відчутною демонстрацією підтримки України з боку США і зараз необхідна як ніколи», – заявила напередодні повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.