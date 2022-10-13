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Чубаров висміяв Росію за видалення його зі списку «терористів» (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чубаров висміяв Росію за видалення його зі списку «терористів» (фото)
Росіяни вказали невірну дату народження Чубарова
фото з відкритих джерел

Росфінмоніторинг видалив прізвище Рефата Чубарова зі списку терористів-екстремістів

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров посміявся над Росфінмоніторингом, який видалив його прізвище зі списків «терористів-екстремістів». Про це Рефат Чубаров повідомив у Телеграмі та продемонстрував відповідний скрін.

«Здається, в Росфінмоніторингу з'явилися співробітники, які вже обізнані про неминучість швидкого звільнення Криму: два дні тому моє прізвище видалили зі списку терористів-екстремістів. Щоправда, досвідчені правозахисники кажуть, що це через помилкове написання дати мого народження (додали зайвих п'ять років). Мовляв, виправлять і знову запишуть... Добре б, щоб не затягували, а то якось незручно перед іншими «терористами-екстремістами»... ))))», – написав глава Меджлісу.

Раніше з'явилась інформація, що ЗСУ можуть звільнити Херсон наступного тижня.

Нагадаємо, триває 232-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Читайте також: ЗСУ звільнятимуть Херсон? Зрадник Сальдо просить Путіна про евакуацію
Теги: кримські татари росія Рефат Чубаров Меджліс Україна

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