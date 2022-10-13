ЗСУ звільнятиме Херсон? Зрадник Сальдо просить Путіна про евакуацію

«Влада» Херсонщини ухвалила рішення про евакуацію в різні регіони РФ «для відпочинку та навчання»

Виселятись херсонцям Сальдо пропонує до Криму, Ростовської області, Краснодарського та Ставропольського краю

Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області. Відповідне відео він опублікував в Telegram.

«Звертаюся до керівництва Російської Федерації. Хочу попросити допомоги у організації такої роботи (евакуації, – ред.). Ми, жителі Херсонської області, звичайно ж знаємо, що Росія своїх не кидає, і Росія завжди підставляє плече там, де це важко», – сказав Сальдо.

Сальдо зазначив, що щодня Херсонщина зазнає ракетних ударів. У зв’язку з цим окупаційна влада ухвалила рішення про евакуацію в різні регіони «для відпочинку та навчання». Виселятись херсонцям Сальдо пропонує до Криму, Ростовської області, Краснодарського та Ставропольського краю.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. ЗСУ продовжують успішний напрямок на південному фронті.

Нагадаємо, триває 232-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.