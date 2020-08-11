ЦВК не виключає проведення виборів на підконтрольному Донбасі 25 жовтня



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Для проведення виборів повинні бути дозволи від Військово-цивільних адміністрацій

Центральна виборча комісія України не виключила можливість проведення виборів на підконтрольній території Донецької та Луганської областей 25 жовтня. Для цього необхідні нові висновки Донецької і Луганської Військово-цивільних адміністрацій.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Зокрема, перші місцеві вибори можуть пройти на території 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 громад Сєверодонецького і Щастинська районів Луганської області.

«Політика безпеки ситуації може змінитися і, якщо до початку виборчого процесу чергових місцевих виборів в Комісію надійдуть нові висновки Донецької і Луганської Військово-цивільних адміністрацій про можливість проведення перших місцевих виборів у цих 18 громадах або в частині з них, то вибори там можуть відбутися навіть 25 жовтня 2020», - повідомив глава ЦВК Олег Діденко.

Також в ЦВК додали, що рішення не проведення виборів в зазначених громадах Донбасу було прийнято на підставі попередніх висновків Донецької і Луганської Військово-цивільних адміністрацій.

При цьому Комісія вчергове відзначає, що відповідальність за визначення можливості проведення/непроведення виборів на окремих територіях несуть компетентні органи, які наділені відповідними повноваженнями.