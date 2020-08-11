Директор Одеського художнього музею йде на вибори від «Євросолідарності»



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Олександр Ройтбурд прийняв рішення балотуватися від партії «Європейська солідарність», при цьому не вступаючи до самої партії

Олександр Ройтбурд повідомив, що рішення балотуватися до Одеської облради він прийняв через тривалий конфлікт із представниками партії «Опозиційна платформа - За життя»

Директор Одеського художнього музею, художник Олександр Ройтбурд прийняв рішення балотуватися до складу Одеської обласної ради від партії «Європейська солідарність» на найближчих виборах, при цьому не вступаючи до самої партії.

«Я йду на вибори до наступної облради від партії «Європейська солідарність»... Я не член партії «Європейська солідарність», але я вдячний їй за те, що вона надала мені шанс відстоювати мою позицію не біля стін обладміністрації, а в сесійній залі», - написав Ройтбурд на своїй сторінці у Facebook.

Ройтбурд зазначив, що йде не в опозицію й не у владу і його не цікавить політична кар'єра, однак повідомив, що прийняти таке рішення його підштовхнув тривалий конфлікт із представниками партії «Опозиційна платформа - За життя».

«Я йду захистити і музей і надати йому нове дихання. Я йду захищати інтереси культури. Захищати майбутнє свого міста», - пояснив Ройтбурд.

Як повідомлялося, «Слуги народу» обрали політсилу, з якою збираються співпрацювати після виборів.

До слова, Комітет виборців оприлюднив топ-5 скандальних заяв «слуг» щодо місцевих виборів.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року. Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.



