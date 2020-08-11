Влада Білорусі готова до діалогу з іноземними партнерами через протести



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У Білорусі третій день тривають масові протести проти переобрання президентом Лукашенка

МЗС Білорусі закликало іноземні держави «не поспішати з заявами» про ситуацію в країні

Міністерство закордонних справ Білорусі заявив про готовність уряду почати діалог із іноземними партнерами в зв'язку з протестами в країні.

Про це йдеться в заяві МЗС Білорусі.

При цьому в МЗС закликали не поспішати із заявами, а відповідально оцінити те, що відбувається.

В уряді зазначили, що Білорусі не байдуже реакція зарубіжних партнерів і готові надати конкретні факти про втручання у виборчий процес з-за кордону.

«Ми пропонуємо об'єктивно і без емоцій розібратися в тому, що, як і чому відбувається сьогодні в Білорусі. Чи готові до конструктивного, а головне - об'єктивного діалогу по цій темі з усіма закордонними партнерами», - йдеться в заяві.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Напередодні Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.