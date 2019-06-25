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    Політика

    ЦВК відмовила в реєстрації блогеру Шарію та ексголові Верховної Ради Литвину

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    Проросійський відеоблогер Анатолій Шарій йшов під №1&nbsp;списку політсили &laquo;Партія Шарія&raquo; - ЦВК відмовила в реєстрації блогеру Шарію та ексголові Верховної Ради Литвину
    Проросійський відеоблогер Анатолій Шарій йшов під №1 списку політсили «Партія Шарія»

    Станом на 24 червня ЦВК зареєструвала 2 335 кандидатів у народні депутати України

    Центральна виборча комісія на своєму засіданні 24 червня відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати України скандальному відеоблогеру Анатолію Шарію, включеному до виборчого списку політичної партії «Партія Шарія» під №1 на позачергових виборах до Верховної Ради.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК.

    «Відмовлено в реєстрації 26 кандидатів у народні депутати України, висунутих у порядку самовисування», – інформує комісія.

    Серед цих кандидатів є і колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин, який балотувався на 65 окрузі у Житомирській області.

    Всього станом на 24 червня ЦВК зареєструвала 2 335 кандидатів у народні депутати України.

    Також у понеділок ЦВК вдруге відмовилася реєструвати Онищенка.

    Нагадаємо, на засіданні 23 червня Центральна виборча комісія відмовила Володимиру Парасюку і Аркадію Корнацькому в реєстрації кандидатом в народні депутати. Також ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил« Михайла Саакашвілі.

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