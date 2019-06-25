ЦВК відмовила в реєстрації блогеру Шарію та ексголові Верховної Ради Литвину
Станом на 24 червня ЦВК зареєструвала 2 335 кандидатів у народні депутати України
Центральна виборча комісія на своєму засіданні 24 червня відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати України скандальному відеоблогеру Анатолію Шарію, включеному до виборчого списку політичної партії «Партія Шарія» під №1 на позачергових виборах до Верховної Ради.
Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК.
«Відмовлено в реєстрації 26 кандидатів у народні депутати України, висунутих у порядку самовисування», – інформує комісія.
Серед цих кандидатів є і колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин, який балотувався на 65 окрузі у Житомирській області.
Всього станом на 24 червня ЦВК зареєструвала 2 335 кандидатів у народні депутати України.
Також у понеділок ЦВК вдруге відмовилася реєструвати Онищенка.
Нагадаємо, на засіданні 23 червня Центральна виборча комісія відмовила Володимиру Парасюку і Аркадію Корнацькому в реєстрації кандидатом в народні депутати. Також ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил« Михайла Саакашвілі.