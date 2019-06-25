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    Політика

    Вибори до Верховної Ради: ЦВК вдруге відмовилася реєструвати Онищенка

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    Депутат-утікач Олександр Онищенко - Вибори до Верховної Ради: ЦВК вдруге відмовилася реєструвати Онищенка
    Депутат-утікач Олександр Онищенко

    Онищенку відмовили в реєстрації через те, що протягом останніх п'яти років він не проживав на території України

    Центральна виборча комісія вдруге відмовила в реєстрації народного депутата-втікача Олександра Онищенка кандидатом у нардепи на дострокових виборах до Верховної Ради.

    Про це повідомляє громадянська мережа «Опора».

    Відзначається, що Онищенку відмовили в реєстрації через те, що протягом останніх п'яти років він не проживав на території України. 

    «Скандальний депутат-утікач Олександр Онищенко зібрався в народні депутати, але ЦВК вже вдруге відмовляє в реєстрації. І все через те, що протягом останніх п'яти років він не проживав в Україні», - йдеться в повідомленні.

    Раніше ЦВК подала апеляцію на рішення суду, що зобов’язує реєструвати Онищенка кандидатом у нардепи.

    Перед цим Апеляційний адмінсуд зобов’язав ЦВК зареєструвати нардепа-утікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради.

    Зазначалося, що суд погодився з аргументами Онищенка, що той з 2016 року й по теперішній час перебуває поза межами держави, бо нібито представляв Україну на змаганнях із кінного спорту «у статусі вершника».

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