ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів партії Саакашвілі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кандидатів від партії Саакашвілі не буде ні за списком, ні за округах

ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил« Михайла Саакашвілі.

Про це повідомляє ЦВК за підсумками сьогоднішнього засідання, яке провела голова комісії Тетяна Сліпачук.

Розглянувши відповідні документи, Комісія відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі», у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та кандидатів у народні депутати України, висунутих зазначеною політичною партією, в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Також відмовлено в реєстрації Богомазова П.С. представником зазначеної політичної партії у ЦВК з правом дорадчого голосу.

При розгляді цього питання Комісія зазначила, що позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня 2019 року Указом Президента України від 21 травня 2019 року «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».

А відтак, розгляд 8 травня 2019 року на засіданні Ради Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений.

Комісія констатувала, що скликання та проведення позачергового З’їзду Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» 10 червня 2019 року, а також затвердження на ньому виборчого списку кандидатів у народні депутати України в багатомандатному виборчому окрузі та висування кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах відбулось у порушення вимог статуту цієї партії.

Також прийнято рішення надіслати до Національної поліції України копію цієї постанови та копії протоколу засідання Ради Політичній партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» від 8 травня 2019 року і протоколу позачергового З’їзду Політичній партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» від 10 червня 2019 року для здійснення перевірки та в разі необхідності вжиття передбачених законодавством заходів реагування.

Під час засідання відмовлено в реєстрації 2двох кандидатів у народні депутати України, висунутих у порядку самовисування, в ОВО. А саме: Бреля Ю.В. – в ОВО № 124, Могильнікова В.Д. – в ОВО № 141.

Нагадаємо, участь Саакашвілі була під питанням, тому, що він не проживав на території України останні 5 років. З лютого 2018 по травень 2019 він змушений був прожити поза межами України.

Після повернення в Україну лідер партії «Рух нових сил» Саакашвілі став на військовий облік, пообіцяв піти в суд, якщо ЦВК не стане реєструвати його кандидатом у депутати Верховної Ради.

А 13 червня Саакашвілі представив виборчий список «Руху нових сил».