ЦВК відмовила у реєстрації на виборах Парасюку і Корнацькому



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Володимир Парасюк

Нардепам відмовлено в реестраціі в зв’язку з «невідповідністю поданих документів вимогам законодавства»

На засіданні в неділю, 23 червня, Центральна виборча комісія України відмовила в реєстрації кандидатом в народні депутати Володимира Парасюка і Аркадія Корнацького.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Окрім того, Комісія відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії «Союз Лівих Сил», у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Відмовлено в реєстрації 17 кандидатів у народні депутати України, висунутих у порядку самовисування, в ОВО. А саме: Покотилової О.І. – в ОВО № 13, Курячого М.В. – в ОВО № 25, Циганчук Н.А. – в ОВО № 62, Кириченка С.І. – в ОВО № 77, Грабара В.М. – в ОВО № 79, Кузьміна Р.Б. – в ОВО № 101, Парасюка В.З. – в ОВО № 122, Турка О.М. – в ОВО № 126, Корнацького А.О. – в ОВО № 132, Івойлової А.А., Козакова Є.Ю., Лисак Г.М. – в ОВО № 153, Первого В.В. – в ОВО № 218, Третякова О.В., Третякова П.В. – в ОВО № 219, Деркача Є.В. – в ОВО № 221, Шоломицького В.В. – в ОВО № 222.

Також відмовлено в реєстрації кандидата у народні депутати України Клюєва А.П., висунутого Ліберальною партією України, в ОВО № 46.

За даними громадянської мережі Опора, Парасюку відмовлено в реестраціі в зв’язку з «невідповідністю поданих документів вимогам законодавства».

Раніше повідомлялося, що помічника народного депутата Володимира Парасюка запідозрили у прихованій агітації. Він роздавав дитячі підгузки на окрузі свого шефа.