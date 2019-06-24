ЦВК зареєструвала вже понад 2,3 тис. кандидатів в народні депутати



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24 червня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії

Сьогодні комісія зареєструвала 722 кандидатів у народні депутати України

Центральна виборча комісія зареєструвала у понеділок 722 кандидати у народні депутати України.

Як повідомили у пресслужбі ЦВК, 24 червня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела голова комісії Тетяна Сліпачук. Комісія зареєструвала 170 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України.

Також Комісія зареєструвала 552 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями. А саме:

133 – висунутих політичною партією «Європейська Солідарність»;

16 – висунутих політичною партією «Народний Рух України»;

сімох – висунутих політичною партією «Громадсько-політична платформа Надії Савченко»;

65 – висунутих політичною партією «Радикальна партія Олега Ляшка»;

одного – висунутого Українською партією;

146 – висунутих політичною партією Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»;

двох – висунутих партією Пенсіонерів України;

трьох – висунутих політичною партією «Україна славетна»;

п'ятьох– висунутих політичною партією Всеукраїнське об’єднання «Свобода»;

одного – висунутого політичною партією «блок Дарта Вейдера»;

одного – висунутого Республіканською Християнською партією;

одного – висунутого політичною партією «Студентська партія України»;

одного – висунутого політичною партією «Наша земля»;

одного – висунутого політичною партією «Піратська Партія України»;

одного – висунутого політичною партією «Бджола»;

12 – висунутих політичною партією «Сила і честь»;

п'ятьох – висунутих політичною партією «Соціальна справедливість»;

149 – висунутих політичною партією «Опозиційна платформа – За життя»;

двох – висунутих політичною партією «Розвиток».

Таким чином, сьогодні комісія зареєструвала 722 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 170, висунутих політичними партіями – 552.

Відтак, всього станом на 24 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 2 331 кандидата у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 1 507, висунутих політичними партіями – 824.

Нагадаємо, на засіданні 23 червня Центральна виборча комісія відмовила Володимиру Парасюку і Аркадію Корнацькому в реєстрації кандидатом в народні депутати. Також ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил« Михайла Саакашвілі.