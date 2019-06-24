ЦВК зареєструвала вже понад 2,3 тис. кандидатів в народні депутати
Сьогодні комісія зареєструвала 722 кандидатів у народні депутати України
Центральна виборча комісія зареєструвала у понеділок 722 кандидати у народні депутати України.
Як повідомили у пресслужбі ЦВК, 24 червня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела голова комісії Тетяна Сліпачук. Комісія зареєструвала 170 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України.
Також Комісія зареєструвала 552 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями. А саме:
- 133 – висунутих політичною партією «Європейська Солідарність»;
- 16 – висунутих політичною партією «Народний Рух України»;
- сімох – висунутих політичною партією «Громадсько-політична платформа Надії Савченко»;
- 65 – висунутих політичною партією «Радикальна партія Олега Ляшка»;
- одного – висунутого Українською партією;
- 146 – висунутих політичною партією Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»;
- двох – висунутих партією Пенсіонерів України;
- трьох – висунутих політичною партією «Україна славетна»;
- п'ятьох– висунутих політичною партією Всеукраїнське об’єднання «Свобода»;
- одного – висунутого політичною партією «блок Дарта Вейдера»;
- одного – висунутого Республіканською Християнською партією;
- одного – висунутого політичною партією «Студентська партія України»;
- одного – висунутого політичною партією «Наша земля»;
- одного – висунутого політичною партією «Піратська Партія України»;
- одного – висунутого політичною партією «Бджола»;
- 12 – висунутих політичною партією «Сила і честь»;
- п'ятьох – висунутих політичною партією «Соціальна справедливість»;
- 149 – висунутих політичною партією «Опозиційна платформа – За життя»;
- двох – висунутих політичною партією «Розвиток».
Таким чином, сьогодні комісія зареєструвала 722 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 170, висунутих політичними партіями – 552.
Відтак, всього станом на 24 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 2 331 кандидата у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 1 507, висунутих політичними партіями – 824.
Нагадаємо, на засіданні 23 червня Центральна виборча комісія відмовила Володимиру Парасюку і Аркадію Корнацькому в реєстрації кандидатом в народні депутати. Також ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил« Михайла Саакашвілі.