ЦВК зареєструвала шістьох кандидатів у нардепи на Івано-Франківщині

ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів на проміжні вибори до Ради

ЦВК призначила проміжні вибори народного депутата України у виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області

Центральна виборча комісія зареєструвала вже шістьох кандидатів в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська область) на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року.

Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

Сьогодні зареєстровано чотирьох кандидатів: Марусю Звіробій-Біленьку, висунуту партією «Європейська солідарність», Руслана Зозулю від партії «Розвиток і добробут», Руслана Кошулинського від партії ВО «Свобода» та Юрія Юрченка, висунутого партією «Нова демократія».

Раніше Комісія зареєструвала ще двох кандидатів Михайла Ноняка та Олександра Шевченка.

27 листопада 2020 року ЦВК призначила проміжні вибори народного депутата України у виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області у зв’язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата Зіновія Андрійовича за його особистою заявою.

Окрім того, зареєстровано трьох довірених осіб кандидата в народні депутати України Шевченка О.Л (ОВО № 87).