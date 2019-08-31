Президент озвучив тези майбутньої розмови з Трампом



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Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Основним питанням зустрічі з президентом США Дональдом Трампом буде економічна співпраця

Питання економічної співпраці України і США є першочерговим завданням української влади.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю до 100 днів президенства, яке транслював канал «1+1».

За його словами, США – стратегічний партнер України в економіці, енергетиці, безпеці енергетичного сектору, незалежності, ОПК. Тому на зустрічі Зеленського і Дональда Трампа український лідер має намір домовитися про низку пунктів, що підтримає Україну.

«З президентом треба зустрітись, познайомитись, подивитись в очі, сказати, що їх цікавить в країні, ми скажемо – що нам потрібно від них. Ми не будемо стояти з протягнутою рукою, ми пропонуємо: інвестуйте в країну, нам потрібні більш дешеві гроші. Я розумію, що немає довіри до правоохоронної системи, але будемо над цим працювати. Ми повинні бути сильною, незалежною країною і пишатись нею. І їхати просто сказати: «Будь ласка, дайте нам трошки грошей, ви така велика країна, ми будемо вас підтримувати« - ні, ми нормальна країна, у нас просто іде війна, ми сильна країна, і у нас дуже гарні люди, і не дурніші за будь-яку Америку. Тому давайте разом працювати», - вважає Володимир Зеленський.

Президент сказав, що Вашингтон «відверто підтримує» Україну.

«Є ще питання міжнародних відносин, питання рішення припинення війни, очікуємо на їхню підтримку, але вони відверто підтримують», - констатував Зеленський.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп сподівається, що президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін досягнуть угоди щодо ситуації на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запланував зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським у Варшаві.