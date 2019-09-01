У Варшаві Зеленський зустрінеться з віце-президентом США



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Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Польщі

Зустріч Зеленського з Пенсом відбудеться пообіді

У неділю, 1 вересня, у Варшаві відбудеться двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і віце-президента США Майкла Пенса.

Зустріч є у графіку віце-президента США, опублікованого Білим домом.

«Віце-президент США бере участь у двосторонній зустрічі з президентом України», - заявлено в графіку.

Зустріч запланована на 14:40 за місцевим часом (15:40 за київським часом).

Як відомо, президент США Дональд Трамп скасував свій візит до Польщі. Він пояснив своє рішення необхідністю зосередитися на підготовці до буревію «Доріан», який наближується до узбережжя США. Замість Трампа до Польщі вирушив віце-президент Майкл Пенс.

Очікувалося, що Дональд Трамп зустрінеться у Варшаві з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Зеленський у Варшаві заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».

В неділю, 1 вересня, президент України візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав.