У США готові посилювати санкції проти РФ



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Санкції будуть стосуватися анексії Росією українського Криму в 2014 році.

Міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що, швидше за все, Вашингтон продовжить посилювати санкції проти Росії.

Відповідну заяву Перрі зробив 31 серпня, у Варшаві після зустрічі з польськими та українськими політиками, повідомляє Reuters.

Зазначається, що санкції будуть стосуватися анексії Росією українського Криму в 2014 році.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Польщі.

У Варшаві Зеленський провів переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою у вузькому та розширеному колах.

Зеленський у Варшаві заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».