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    Новини

    У США готові посилювати санкції проти РФ

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    У США готові посилювати санкції проти РФ

    Санкції будуть стосуватися анексії Росією українського Криму в 2014 році.

    Міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що, швидше за все, Вашингтон продовжить посилювати санкції проти Росії.

    Відповідну заяву Перрі зробив 31 серпня, у Варшаві після зустрічі з польськими та українськими політиками, повідомляє Reuters.

    Зазначається, що санкції будуть стосуватися анексії Росією українського Криму в 2014 році.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Польщі.

    У Варшаві Зеленський провів переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою у вузькому та розширеному колах. 

    Зеленський у Варшаві заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

    Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».

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