Данілов заінтригував заявою про зброю, яку країни Заходу постачають Україні

Росія не має шансів перемогти у війні з Україною

Данілов заявив, що не про всі постачання озброєння можна розповідати

Росіяни не уявляють, що на них чекає після перемоги України. Таку заяву під час спілкування із журналістами зробив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми «Є питання».

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Він додав, що згодом країни Заходу дозволять публічно говорити про масштаби військової допомоги нашій країні.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що не про всю західну допомогу можна говорити публічно.

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На запитання журналістки про те, чому союзники України не поспішають постачати ЗСУ далекобійною зброєю, Данілов відповів, що не про всі постачання озброєння можна розповідати. Він зазначив, що згодом країни Заходу дозволять публічно висловлюватись про масштаби військової допомоги Україні.

«Я можу сказати, що росіяни навіть не уявляють, що на них чекає після нашої перемоги, коли почують про зброю, яку дають нам наші партнери», – говорить Олексій Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що Росія не має шансів перемогти у війні з Україною. За словами Данілова, в РФ теж це розуміють. На підтвердження своїх слів, політик згадав про висловлювання російської журналістки Маргарити Симоньян про майбутній суд у Гаазі над причетними до війни росіянами.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов закликав українців перестати постійно очікувати ракетної атаки Росії.