Новинський після санкцій РНБО оголосив себе патріотом України
Новинський розцінює санкції РНБО як переслідування за релігійні переконання
Колишній нардеп Вадим Новинський відреагував на персональні санкції, які наклала на нього РНБО. Новинський розцінює рішення Ради національної безпеки і оборони України як переслідування з боку влади. Таку заяву екснардеп зробив на своїй сторінці в Facebook.
«Рішення РНБО щодо застосування до мене персональних санкцій я розцінюю як переслідування за релігійні переконання. Жодних інших підстав для накладення санкцій не існує», – написав Новинський.
Вадим Новинський заявив, що начебто вже багато років відчуває тиск через свою принципову підтримку канонічного православ’я в Україні та благодійну допомогу Українській православній церкві.
«Я свідомо прийняв громадянство України та є її патріотом. Завжди виступав за мир, збереження української державності та територіальної цілісності України. Бізнеси, акціонером яких я є, вносять суттєвий вклад в економіку та обороноздатність України. Конституція України гарантує свободу віросповідання, і я реалізую це право як вірянин та протодиякон УПЦ – Церкви, що об’єднує мільйони громадян України та діє на законних підставах», – переконаний екснардеп.
Новинський вважає санкції незаконним переслідуванням через релігійні переконання та послідовну підтримку УПЦ. Він пообіцяв оскаржити застосування санкцій в українських та міжнародних судах.
Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.
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