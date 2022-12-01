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Коли очікувати удару ракетами: Данілов звернувся із проханням до усіх українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Коли очікувати удару ракетами: Данілов звернувся із проханням до усіх українців
Данілов зазначив, що коли буде ракетний обстріл, влада обов'язково попередить громадян
фото з відкритих джерел

Данілов: «Росія вкидає багато дезінформації»  

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов закликав українців перестати постійно очікувати ракетної атаки Росії. Про це Данілов сказав у ефірі національного телемарафону.

За словами секретаря РНБО, у ЗМІ на початку тижня почала з'являтися інформація про «сотні тисяч ракет, якими кошма ритимуть» Україну.

«Я хочу попередити, що інформацію потрібно ретельно аналізувати. Росія вкидає багато дезінформації. Ми повинні спиратися лише на офіційні повідомлення. Люди, які називають себе військовими експертами й не вилазять з екранів, я хотів би, щоб вони користувалися лише перевіреною інформацією», – уточнив Данілов.

Він зазначив, що коли буде ракетний обстріл, влада обов'язково попередить громадян, а тому не треба весь час чекати «якихось неприємностей».

«Є система оповіщення, вона працює. Вони займаються знищенням нашої енергосистеми понад два місяці, це непросте завдання, фахівці займаються питанням, щоб світло не вимикалося у наших громадян. Атаки будуть, але ми робимо все, щоб енергосистема вистояла», – резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо, новий масований удар Росії по Україні схоже, неминучий. Про це пише Spiegel, аналізуючи супутникові знімки ключового російського аеродрому «Енгельс-2» під Саратовом від компаній Maxar Technologies та Planet Labs.

Раніше аналітик Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Майкл Кларк повідомив, що Росія готує декілька великих повітряних атак на Україну.

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Теги: РНБО Даніло війна ракета

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