Екс-міністр фінансів розповів, як має працювати РНБО



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Данилюк зазначив, що своє бачення роботи РНБО обговорив із Зеленським

Адміністрація Президента та Рада національної безпеки і оборони мають бути центром стабільності держави.

Таку думку висловив претендент на посаду секретаря РНБО Олександр Данилюк в ефірі телеканалу 112 Україна.

«Я сподіваюся, що у результаті ми отримаємо сильний орган (РНБО – ред.), який буде вирішувати важливі питання, що зараз стоять перед країною. А таких досить багато. У нас зараз досить багато викликів, на які треба знаходити рішення. Особливо зараз, під час передвиборчих перегонів, дуже важливо, щоб у держави був центр стабільності. Я бачу, що Адміністрація і РНБО мають бути таким центром стабільності», – сказав Данилюк.

Крім того, на його думку, РНБО – це орган, який має вирішувати стратегічні питання у сфері безпеки, оборони, економіки та енергетики.

Данилюк зазначив, що своє бачення роботи РНБО обговорив із Президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося, про те, що кандидатуру екс-міністра фінансів Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря РНБО, 21 травня заявив глава Адміністрації Президента Андрій Богдан.

А 22 травня його заступник Руслан Рябошапка сказав журналістам, що Указ Президента про призначення Данилюка секретарем РНБО вже підписаний і буде оприлюднений найближчим часом.