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    «Давид – гарячий хлопець». «Слуги» пояснили слова Арахамії про Зеленського і Байдена

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    &laquo;Слуги народу&raquo; кинулися пояснювати скандальні висловлювання Давида Арахамії - «Давид – гарячий хлопець». «Слуги» пояснили слова Арахамії про Зеленського і Байдена
    «Слуги народу» кинулися пояснювати скандальні висловлювання Давида Арахамії
    Фото: sluga-narodu.com

    Давид Арахамія заявив, що зустріч Байдена та Зеленського пройде на підвищених тонах

    Напередодні глава фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що непублічна частина майбутньої зустрічі президентів України та США пройде на підвищених тонах. За його словами, це пов'язано з узгодженням США і Німеччиною питання «Північного потоку-2».

    Натомість у «Слузі народу» вже кинулися пояснювати слова Арахамії. Мовляв, він мав на увазі діалог рівних партнерів. Так заяву Арахамії пояснила депутатка від провладної фракції Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Вона каже, що в подібних візитах дуже важлива попередня підготовка.

    «Ми очікуємо, що голова МЗС Дмитро Кулеба й голова Офісу президента Андрій Єрмак вирушать заздалегідь до Вашингтону, щоб готувати цей візит. Багато в чому зіграє підготовча робота. А з приводу «підвищених тонів», Давид у нас такий гарячий хлопець, тому він так подав цю оцінку. Думаю, Давид більше на увазі мав те, що це буде розмова рівноправних партнерів», – зазначила Кравчук.

    Депутатка додала, що президенти представляють суверенні держави, і Зеленський дбає про інтереси України.

    «Він точно розуміє, що в інтересах українського народу мати нормальні партнерські стосунки зі США. Бо так сталося, що проти нас воює ядерна країна. Власне Україна як суверенна, незалежна в своїй політиці країна має вибудовувати свої партнерські союзи. До України мають ставитися з повагою. В жорсткому політичному світі у міжнародній політиці треба чітко заявляти про інтереси своєї держави», – пояснила вона.

    До слова, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає рішення України відмовитися від ядерного потенціалу в межах Будапештського меморандуму «фатальною помилкою».

    «Навіть якби ми не могли обслуговувати, ми могли б скоротитися, але все рівно лишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається у багатьох інших країнах», – вважає Давид Арахамія.

    Крім того, Арахамія вважає, що «принципи правлячих партій України та Китаю в багатьох речах збігаються». Він заявив нещодавно, що «Слуги народу» мають багато спільного з Комуністичною партією Китаю.

    Теги: МЗС США Джозеф Байден політика Володимир Зеленський Україна партія Слуга народу Дмитро Кулеба Давид Арахамія Євгенія Кравчук
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    «Давид – гарячий хлопець». «Слуги» пояснили слова Арахамії про Зеленського і Байдена