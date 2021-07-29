«Давид – гарячий хлопець». «Слуги» пояснили слова Арахамії про Зеленського і Байдена

Давид Арахамія заявив, що зустріч Байдена та Зеленського пройде на підвищених тонах

Напередодні глава фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що непублічна частина майбутньої зустрічі президентів України та США пройде на підвищених тонах. За його словами, це пов'язано з узгодженням США і Німеччиною питання «Північного потоку-2».

Натомість у «Слузі народу» вже кинулися пояснювати слова Арахамії. Мовляв, він мав на увазі діалог рівних партнерів. Так заяву Арахамії пояснила депутатка від провладної фракції Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

Вона каже, що в подібних візитах дуже важлива попередня підготовка.

«Ми очікуємо, що голова МЗС Дмитро Кулеба й голова Офісу президента Андрій Єрмак вирушать заздалегідь до Вашингтону, щоб готувати цей візит. Багато в чому зіграє підготовча робота. А з приводу «підвищених тонів», Давид у нас такий гарячий хлопець, тому він так подав цю оцінку. Думаю, Давид більше на увазі мав те, що це буде розмова рівноправних партнерів», – зазначила Кравчук.

Депутатка додала, що президенти представляють суверенні держави, і Зеленський дбає про інтереси України.

«Він точно розуміє, що в інтересах українського народу мати нормальні партнерські стосунки зі США. Бо так сталося, що проти нас воює ядерна країна. Власне Україна як суверенна, незалежна в своїй політиці країна має вибудовувати свої партнерські союзи. До України мають ставитися з повагою. В жорсткому політичному світі у міжнародній політиці треба чітко заявляти про інтереси своєї держави», – пояснила вона.

До слова, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає рішення України відмовитися від ядерного потенціалу в межах Будапештського меморандуму «фатальною помилкою».

«Навіть якби ми не могли обслуговувати, ми могли б скоротитися, але все рівно лишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається у багатьох інших країнах», – вважає Давид Арахамія.

Крім того, Арахамія вважає, що «принципи правлячих партій України та Китаю в багатьох речах збігаються». Він заявив нещодавно, що «Слуги народу» мають багато спільного з Комуністичною партією Китаю.