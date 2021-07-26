Рада може зібратися на позачергове засідання щодо «Кримської платформи»

У проєкті звернення ВР вказаний заклик до ООН та ПАРЄ прийняти резолюції про підтримку «Кримської платформи» як інструменту консолідації міжнародних зусиль

Народним депутатам розіслали лист про збір підписів за скликання позачергової сесії

У Верховній раді розпочали збір підписів за скликання позачергового засідання 23 серпня з метою ухвали звернення до міжнародних організацій щодо «Кримської платформи». Про це повідомила народна депутатка з фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, пише «Суспільне».

Народним депутатам розіслали лист про збір підписів за скликання позачергової сесії Ради, на якій розглянуть проєкт постанови «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації» (реєстр. номер 5775 від 15.07.2021).

У проєкті звернення Верховної ради до міжнародних організацій вказаний заклик до ООН та ПАРЄ прийняти резолюції про підтримку Кримської платформи як інструменту консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію та відновлення територіальної цілісності України, та закликати держави долучитися до роботи «Кримської платформи» в усіх вимірах.

«Кримська платформа» – новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді викликам, що зростають, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні. Діяльність «Кримської платформи» має розпочатися на саміті 23 серпня, на який запрошено дипломатів і лідерів іноземних держав.

Нагадаємо, на першому саміті «Кримської платформи», запланованому 23 серпня 2021 року, Сполучені Штати будуть представлені на рівні члена американського уряду. Президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс на саміті не будуть.

Як раніше повідомлялося, група депутатів естонського парламенту (Рійгікогу) схвалила українську ініціативу щодо створення «Кримської платформи», яка покликана консолідувати міжнародне співтовариство навколо питання деокупації півострова.

Раніше стало відомо, що сеймом Латвії була створена депутатська група міжнародної «Кримської платформи» для підтримки України в її зусиллях з деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах.