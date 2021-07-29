«Могли шантажувати весь світ». Арахамія вважає помилкою відмову України від ядерної зброї

Арахамія вважає, що Кравчуку «потрібно було проявити наполегливість»

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає рішення України відмовитися від ядерного потенціалу в межах Будапештського меморандуму «фатальною помилкою». Про це він заявив в ефірі каналу «Україна 24» в інтерв'ю програмі «Хард з Влащенко».

«У Кравчука, мені здається, фатальна помилка – позбутися ядерної зброї після підписання незначущого меморандуму. У принципі, ми сьогодні всі наслідуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами би всі розмовляли по-іншому, домовлялися б по-іншому», – заявив він.

Арахамія вважає, що тоді «потрібно було проявити наполегливість».

«Навіть якби ми не могли обслуговувати, ми могли б скоротитися, але все рівно лишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається у багатьох інших країнах», – вважає Давид Арахамія.

Україна підписала Будапештський меморандум про гарантії безпеки в грудні 1994 року. Інші підписанти – США, Росія та Велика Британія. Сучасні кордони України були гарантовані з боку цих країн. У 2014 році Росія окупувала Крим, а потім ввела війська на територію Донбасу. При цьому РФ заявляла, що дотримується меморандуму тим, що не загрожує Україні застосуванням ядерної зброї.

Крім того, Арахамія вважає, що «принципи правлячих партій України та Китаю в багатьох речах збігаються». Він заявив нещадавно, що «Слуги народу» мають багато спільного з Комуністичною партією Китаю.

Зазначимо, що контроль над ядерним арсеналом, який залишився в Україні після розпаду СРСР, був у Москви, а не у Києва. Про це, пояснюючи причини денуклеаризації країни за Будапештським меморандумом, розповів перший президент Леонід Кравчук. За його словами, керівництво України «знало, що у нас є 1200 боєголовок, але ми ними не керуємо».

«У мене не було чорної валізки: вона була у Москві. Я міг лише телефоном говорити з командувачем ракетної армії (в Москві), а він міг виконувати або не виконувати мої прохання, не кажучи вже про доручення: це нереально було. В України не було можливостей контролювати і замінити ядерну зброю», – сказав Кравчук.

Він стверджує, що утримання в боєготовності 175 ракетних шахт «коштувало було б нам $175 млрд – у тих грошах, а за нинішніми цінами – $300 млрд».

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