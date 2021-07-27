«Слуги» хочуть у День Незалежності проголосувати за скандальний Великий герб

Суспільство розділилось на тих, кому подобається ідея Зеленського із Великим гербом, і тих, хто виступає проти цього зображення

Стало відомо, що розглянуть нардепи на позачергових засіданнях Ради 23 та 24 серпня

Верховна Рада України збереться на позачергові засідання 23 та 24 серпня. Нардепи, ймовірно, голосуватимуть за постанову щодо деокупації Криму, а також може бути проголосовано закон про Великий герб. Про це повідомила заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі «Україна 24».

За її словами, 23 серпня очікується голосування за постанову, яку ініціював голова парламенту Дмитро Разумков.

«Вона є на сайті Ради і підписана близько сотнею депутатів з різних фракцій. Вона є закликом до парламентів країн світу, до асамблей до роботи на рівні парламентів, яка саме стосуватиметься деокупації Криму», - пояснила Кравчук.

Водночас, на 24 серпня порядок денний ще не сформовано.

«Крім того, що це буде урочисте засідання до Дня Незалежності, очевидно, може бути проголосовано Великий герб. Я думаю, що за наявності позитивних сигналів, що набереться 300 голосів, то це питання буде виноситися (на голосування - ред.)», - сказала Кравчук.

Раніше Комітет рекомендував Раді ухвалити скандальний законопроєкт про Великий герб.

Суспільство розділилось на тих, кому подобається ідея Зеленського із Великим гербом, і тих, хто виступає проти цього зображення

Як відомо, головним елементом запропонованого Великого герба є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний герб України) на щиті, а над щитом – зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту.

Щит із малим гербом тримають лев (герб Галицько-Волинського князівства) та воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького).

Під щитом – стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою – два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини.

Зазначимо, нардеп Володимир В'ятрович вважає «великий герб від Зеленського» відвертим несмаком і абсурдом.

Нагадаємо, наприкінці червня з'явилися зображення і текст законопроєкту про Великий герб України.

На День Конституції президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про великий Державний Герб України. Він визначив його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою.

Раніше Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти підбило підсумки конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України. Було обрано переможця із 112 робіт, якого одразу розкритикували у соцмережах.