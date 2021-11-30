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    Керівники НКРЕКП незаконно преміювали себе на 2,2 млн – Державне бюро розслідувань (відео)

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    Ігноруючи очевидний конфлікт інтересів, фігуранти не проінформували про це у встановленому порядку НАЗК - Керівники НКРЕКП незаконно преміювали себе на 2,2 млн – Державне бюро розслідувань (відео)
    Ігноруючи очевидний конфлікт інтересів, фігуранти не проінформували про це у встановленому порядку НАЗК
    Фото з відкритих джерел

    Відповідні протоколи вже направлені на розгляд суду

    Державне бюро розслідувань викрило керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у протиправному нарахуванні собі премій на 2,2 млн грн.

    Працівники Державного бюро розслідувань встановили неправомірні дії голови та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, під час призначення собі у 2020 році премій на майже 2,2 млн грн».

    Встановлено, що посадовці проголосували за виплату собі премій за підсумками роботи у 2020 році. Ігноруючи очевидний конфлікт інтересів, фігуранти не проінформували про це у встановленому порядку Національне агентство з питань запобігання корупції.

    НАЗК за матеріалами ДБР склало протоколи про адміністративні правопорушення стосовно вказаних службових осіб за ч. 1, 2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Відповідні протоколи вже направлені на розгляд суду.

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    Теги: суд НКРЕКП НАЗК Державне бюро розслідувань премія
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    Керівники НКРЕКП незаконно преміювали себе на 2,2 млн – Державне бюро розслідувань (відео)