Керівники НКРЕКП незаконно преміювали себе на 2,2 млн – Державне бюро розслідувань (відео)

Ігноруючи очевидний конфлікт інтересів, фігуранти не проінформували про це у встановленому порядку НАЗК

Відповідні протоколи вже направлені на розгляд суду

Державне бюро розслідувань викрило керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у протиправному нарахуванні собі премій на 2,2 млн грн.

Працівники Державного бюро розслідувань встановили неправомірні дії голови та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, під час призначення собі у 2020 році премій на майже 2,2 млн грн».

Встановлено, що посадовці проголосували за виплату собі премій за підсумками роботи у 2020 році. Ігноруючи очевидний конфлікт інтересів, фігуранти не проінформували про це у встановленому порядку Національне агентство з питань запобігання корупції.

НАЗК за матеріалами ДБР склало протоколи про адміністративні правопорушення стосовно вказаних службових осіб за ч. 1, 2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідні протоколи вже направлені на розгляд суду.

Читайте також: