Виписували премії самі собі. НАЗК склала протоколи проти п'яти чиновників (документ)

Чиновники призначили собі премії на суму не менш ніж 250 тис. грн кожному

Жоден з посадовців не з’явився для надання пояснень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало протоколи відносно п’яти членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Згідно з матеріалами розслідування антикорупційного органу, посадові особи голосували за ухвалення рішень НКРЕКП про встановлення собі премій. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Найдорожчі чиновники країни». П’ять осіб, на яких полює НАЗК».

В поле зору НАЗК потрапили п’ятеро посадовців НКРЕКП, а саме:

Ольга Бабій;

Руслан Кайдаш;

Валерій Тарасюк;

Дмитро Коваленко;

Олексій Магда.

За даними державного антикорупційного органу, вищезгадані посадові особи вчинили адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1, 2 ст. 1727 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) (Порушення окремих вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів), голосуючи за ухвалення рішень НКРЕКП про встановлення собі премій.

Йдеться про те, що за підсумками першого кварталу 2021 року члени НКРЕКП ухвалили рішення виписати собі грошову нагороду у розмірі 50% посадового окладу. З огляду на середню зарплату членів НКРЕКП в 2020 році, зазначену ними в деклараціях, розмір квартальної премії складав не менш ніж 250 тис. грн кожному.

Варто нагадати, що у 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому удвічі – майже до 200 тис. грн на місяць.

Варто зазначити, що жоден з чиновників не з’явився для надання пояснень до НАЗК, мотивувавши це необхідністю пошуку спеціаліста для надання відповідної правничої допомоги, відрядженням, значною завантаженістю та великим обсягом виконуваних функцій тощо.

Нагадаємо, раніше НКРЕКП зробила заяву із приводу можливого зростання тарифів на розподіл газу.

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