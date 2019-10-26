ДБР почало розслідування законності призначення Гройсмана на посаду прем’єра



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Володимир Гройсман

Також співробітники бюро хочуть отримати документи про призначення главою уряду Арсенія Яценюка

Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань про одержання доступу до документів Адміністрації президента України (наразі Офіс президента) в межах розслідування ймовірного зловживання владою посадовцями під час призначення Володимира Гройсмана прем’єр-міністром у 2016 році.

Про це свідчить ухвала слідчої судді Печерського райсуду Ільєвої Т.Г. у кримінальній справі № 757/55369/19-к, оприлюднена 24 жовтня 2019 року Єдиним державним реєстром судових рішень.

«Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи, які займають особливо відповідальне становище в державних органах України, зловживаючи службовим становищем, за відсутності передбачених законодавством підстав, внесли у квітні 2016 року до Верховної Ради України подання на призначення прем’єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді України»,- йдеться в ухвалі.

Слідча третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ДБР Олена Осетрова, яка займається цим розслідуванням, своєю чергою, заявила на засіданні, що для «повного та неупередженого» розслідування ДБР необхідно дослідити пропозицію коаліції «Європейська Україна» щодо подання тодішнього президента Петра Порошенка про призначення Гройсмана прем’єром.

Також співробітники бюро хочуть отримати документи про призначення главою уряду Арсенія Яценюка – для порівняння порядку призначення двох прем’єрів, яких пропонувала коаліція «Європейська Україна».

Йдеться про документи з архіву Адміністрації президента, які наразі є в розпорядженні Офісу президента.

Нагадаємо, нинішня опозиція вважає, що за політичні справи у віданні ДБР нібито відповідає ексзаступник керівника Адміністрації президента Андрій Портнов, що з повернувся до України одночасно з обранням президентом Володимира Зеленського.

На думку адвоката Петра Порошенка Іллі Новікова, п’ятому президентові протистоїть не окремий заявник чи правоохоронна структура, а в цілому Офіс Зеленського.

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