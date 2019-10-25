Порошенкові шиють захоплення влади? ДБР перевіряє, як Яценюк і Гройсман отримали посаду прем'єра резонанс



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Володимир Гройсман, Петро Порошенко та Арсеній Яценюк фото з відкритих джерел

Правоохоронці розслідують провадження за статтями «захоплення державної влади, службове підроблення і зловживання владою»

Державне бюро розслідувань отримало тимчасовий доступ до документів в Офісі президента України (вулиця Банкова, 11), які стосуються обрання двох прем’єр-міністрів коаліцією депутатських фракцій «Європейська Україна» у Верховній Раді VIIІ скликання.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва від 17 жовтня.

Ще у червні речник ДБР Анжеліка Іванова підтвердила відкриття чергового кримінального провадження проти п'ятого президента України Петра Порошенка, яке розслідується за фактом можливого вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні.

Згодом подробиці справи оприлюднив сам заявник, юрист і колишній заступник голови адміністрації президента Януковича Андрій Портнов. За його словами, експрезидент Петро Порошенко, Андрій Парубій, Володимир Гройсман, народні депутати, достовірно знаючи про відсутність суб’єкта (коаліції депутатських фракцій), який би міг ініціювати призначення голови та членів уряду України, вчинили ряд дій, результатом яких стало ухвалення постанов Верховної Ради України щодо призначення прем’єр-міністром Володимира Гройсмана та затвердження складу Кабінету міністрів України.





Копія заяви з Telegram-каналу Андрія Портнова

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Тепер слідчі ДБР зацікавилися документами, що стосуються подань експрезидента Петра Порошенка до Верховної Ради про призначення Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана на посаду прем`єр-міністра України (сюди входять доручення, листи погодження, доповідні записки, супровідні листи, резолюції, листи візування, протоколи нарад, засідань); пропозиції коаліції депутатських фракцій «Європейська Україна» у Верховній Раді VIIІ скликання щодо призначення прем`єр-міністра і кандидатур до складу нового Кабміну.

Володимир Гройсман та Арсеній Яценюк

Також правоохоронці хочуть отримати документи щодо призначення на посаду радника президента-представника президента у Верховній Раді VIII скликання, його посадові обов`язки, інструкції (у Порошенка було двоє представників у парламенті – це Артур Герасимов (до квітня 2017 року) та Ірина Луценко - «Главком»); документи, що підтверджують збори керівних органів коаліції депутатських фракцій «Європейська Україна»; документи, на підставі яких встановлено факт відсутності коаліції у Верховній Раді VII скликання, а також листи з підготовки Указу президента Петра Порошенка від 27 серпня 2014 року №690 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».

Доступ до документації Офісу президента відбувається у рамках кримінального провадження з перевірки фактів внесення у квітні 2016 року до Верховної Ради України подання на призначення прем`єр-міністра за відсутності парламентської коаліції, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. У клопотанні слідчий ДБР пояснив, що наразі виникла необхідність у здійсненні порівняльного аналізу порядку призначення на посаду прем`єр-міністра України Арсенія Яценюка із порядком призначення на цю ж посаду Володимира Гройсмана. Адже, як він додав, і Яценюк, і Гройсман призначалися президентом Петром Порошенком за поданням коаліції «Європейська Україна».

Нагадаємо, що 20 червня 2019 року Конституційний суд України визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради VIII скликання. Суд трактував, що через внесення змін до Конституції виник конституційний конфлікт між президентом України та Верховною Радою щодо підстав дострокового припинення повноважень, який немає правового вирішення. Адже Основний Закон України не визначає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, а регламент Верховної Ради, всупереч вимогам статті 83 Конституції, не передбачає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій.

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