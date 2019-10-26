Активіст через суд змусив Одеську залізницю спілкуватися українською



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Активіст Святослав Літинський

Апеляційний суд повністю задовольнив позов

Відомий львівський активіст Святослав Літинський через суд зобов’язав Одеську залізницю обслуговувати пасажирів українською мовою.

Про це повідомляє видання Справжня варта.

Зазначається, що причиною для подання позову став конфлікт між мешканцем Львівщини Ярославом Поповичем та провідником потягу «Чернівці-Одеса».

«Провідник поїзда Чернівці – Одеса Денис Оськін відмовився обслуговувати мене українською мовою. Заявив, що він одесит, а Одеса, за його словами, це багатонаціональне місто. Тоді я звернувся до начальника поїзда і залишив скаргу на провідника у Книзі відгуків», – розповів виданню львів’янин, який звернувся за допомогою до активіста.

«Вони скерували відповідь на мою скаргу у Книзі відгуків, де було зазначено, що провідник «погано володіє українською мовою» і що вони мають право відповідно до ЗУ «Про засади державної мовної політики» обслуговувати російською, – продовжив Ярослав Попович. – Начальник поїзда розмовляв українською, але він просто самоусунувся від вирішення цього питання і жодних зауважень провіднику Денис не зробив».

Однак апеляційний суд повністю задовольнив позов та зобов’язав Одеську залізницю надавати послуги українською.

Нагадаємо, в Укрзалізниці готуються до запровадження приватної тяги на українській залізниці.