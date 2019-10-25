Порошенку протистоїть не окремий заявник чи правоохоронна структура, а в цілому Офіс Зеленського, - адвокат



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Захист Петра Порошенка вважає, що у судах йому протистоїть Офіс президента Володимира Зеленського

За інформацією ЗМІ на нараді у Зеленського «обговорювалася доцільність, як можна швидше садити тих, чия посадка сподобається народу»

Інформація, що з’явилась у засобах масової інформації про нараду в Офісі президента Зеленського, де обговорювалась задача саджати за грати тих, чиє ув’язнення сподобається народу, і зокрема такою людиною є п’ятий президент України Петро Порошенко та особливе ставлення Державного бюро розслідувань у випадку з ним свідчать про зацікавленість нової влади досягти цієї мети у «справі Порошенка».

Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков в ефірі радіо «Новое время».

«Мене періодично запитують останнім часом, як ви оцінюєте інформацію про нараду у президента Зеленського, яка була у Соні Кошкіної, що ви про це думаєте. Мабуть це не зовсім моя справа її оцінювати з політичної точки зору», - сказав Ілля Новіков.

Він додав, що адвокати не повинні починати втручатися в політику: «Я намагаюсь цю лінію не перетнути, яка відділяє одне від іншого».

«Звісно ми з колегами змушені дуже серйозно ставитися до цієї інформації про те, що така нарада у президента Зеленського була, і що там обговорювалася доцільність якнайшвидше саджати тих, чиє ув’язнення може сподобатися народу. І на думку президента Зеленського такою людиною є Порошенко»,- зазначив захисник.

Водночас він підкреслив, що захисники Петра Порошенка змушені до цієї інформації ставитися дуже серйозно.

«Тому, що вона дуже добре співвідноситься з висловлюванням президента Зеленського про те, що генеральний прокурор Рябошапка «на 100% його людина». Це вже сказав не журналіст, це вже сказав сам президент Зеленський», - зауважив адвокат.

Крім того, він додав: «У нас є спостереження і за тим, як поводить себе Державне бюро розслідувань у випадку з Порошенком і по відношенню до Портнова».

«Портнову, треба сказати, дуже пощастило, він користується з боку ДБР якоюсь увагою і якимось, я б навіть сказав, віп-сервісом, який як правило не вдається отримати заявнику, у якого можливо навіть не 13 заяв, а лише одна, але вона для нього важлива. Тим не менше він не може добитися від ДБР місяцями жодної чіткої відповіді», - зауважив Ілля Новіков.

Водночас захисник додав, що Портнов регулярно повідомляє про свої інсайди про те, що буде робити ДБР по справам проти Порошенка.

«Одним словом, ДБР поводить себе так, що це є незвично, і схоже на те, що у них є якась мотивація, яка відрізняється від того, що ми можемо від них очікувати», - наголосив Ілля Новіков.

«Все це дуже серйозно. Ми змушені виходити з того, як робоча гіпотеза, що нам протистоїть не окремо взятий заявник, не окремо взята правоохоронна структура, а нам протистоїть в цілому адміністрація. Звісно це не може не відбиватися на роботі юристів і ми до цього ставимося дуже серйозно», - підкреслив він.

Варто зазначити, що Державне бюро розслідувань не готує підозру Порошенку. Про це на брифінгу 9 жовтня повідомив директор ДБР Роман Труба. За його словами, проти Порошенка зараз 13 проваджень, проте поки про підозру йому не йдеться. Наразі Порошенко допитується як свідок, зазначив директор ДБР.

До слова, Шевченківський суд Києва прийняв ухвалу, яка зобов‘язує слідчих провести допити Портнова і Труби.

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